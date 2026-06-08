Ελλάκτωρ: Με 59,59% στα δικαιώματα ψήφου η Reggeborgh Invest

Στο 59,59%, από 64,62% προηγουμένως, μειώθηκε το ποσοστό της Reggeborgh Invest στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της Ελλάκτωρ.

Στο 59,59%, από 64,62% προηγουμένως, μειώθηκε το ποσοστό της Reggeborgh Invest στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της Ελλάκτωρ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Εκδότρια») ενημερώνει, για τη γνωστοποίηση που έλαβε την 08.06.2026 από μέτοχό της, σχετικά με μεταβολή στη συμμετοχή αυτού στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ως ακολούθως:

Η μέτοχος REGGEBORGH INVEST B.V. («REGGEBORGH») γνωστοποίησε ότι, στις 03.06.2026 (ημερομηνία συναλλαγής), μεταβίβασε 17.522.350 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 5,0323% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC).

Κατόπιν των ανωτέρω, η REGGEBORGH κατέχει πλέον 207.500.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσοστό 59,594% άμεσης συμμετοχής επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας ΑΕ (έναντι 225.022.350 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστού 64,626% συμμετοχής, προ της συναλλαγής), χωρίς να υφίσταται έμμεση συμμετοχή».

Αυξήθηκε το ποσοστό της Atlasinvest

Στο 14,83% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Ελλάκτωρ αυξήθηκε το ποσοστό της Atlasinvest.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Το νομικό πρόσωπο ATLASINVEST HOLDING B.V. («ATLASINVEST»), με έδρα τις Βρυξέλλες (Βέλγιο), γνωστοποίησε ότι, στις 03.06.2026 (ημερομηνία συναλλαγής), απέκτησε 17.522.350 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 5,032% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC).

Κατόπιν των ανωτέρω, η ATLASINVEST κατέχει πλέον 51.637.210 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσοστό 14,83% άμεσης συμμετοχής επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας ΑΕ (έναντι 34.114.860 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστού 9,798% έμμεσης συμμετοχής προ της συναλλαγής). Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν υφίσταται έμμεση συμμετοχή της ATLASINVEST HOLDING B.V. στην Εκδότρια Α.Ε.

Ο κ. Martialis Quirinus van Poecke, ως ελέγχων μέτοχος της ATLASINVEST HOLDING B.V., κατέχει πλέον έμμεσα 51.637.210 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας Α.Ε., που αντιστοιχούν σε ποσοστό 14,83% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, έναντι 34.114.860 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 9,798% έμμεσης συμμετοχής πριν από τη συναλλαγή. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν υφίσταται άμεση συμμετοχή του στην Εκδότρια Α.Ε.

Η Atlas N.V. δεν κατέχει πλέον συμμετοχή και δικαιώματα ψήφου στην Εκδότρια (βλ. Πρόσθετες πληροφορίες – Παρατηρήσεις).

Πρόσθετες πληροφορίες – Παρατηρήσεις.

Στις 13 Μαρτίου 2026 (δημοσίευση στα παραρτήματα της Βελγικής Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Belgian State Gazette της 14ης Απριλίου 2026), εγκρίθηκε η συγχώνευση μέσω απορρόφησης, σύμφωνα με το άρθρο 12:7:1 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, μεταξύ της AtlasInvest Holding B.V., ως απορροφώσας εταιρείας, και της 100% θυγατρικής της Atlas N.V., ως απορροφώμενης εταιρείας.

Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής αυτής, από τις 13 Μαρτίου 2026:

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της Atlas μεταβιβάστηκαν αυτοδικαίως και στο σύνολό τους (καθολική διαδοχή) στην AtlasInvest Holding B.V., συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των μετοχικών συμμετοχών και επενδύσεων που κατείχε η Atlas NV κατά την ημερομηνία αυτή.

Η Atlas N.V. λύθηκε χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση και έπαψε να υφίσταται.

Η παρούσα γνωστοποίηση υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3556/2007, καθώς με την εν λόγω απόκτηση η ATLASINVEST HOLDING B.V. υπερέβη το όριο του 10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας Εταιρείας.

Λαμβανομένων υπόψη των ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 2.106.582 ιδίων μετοχών, η συμμετοχή της ATLASINVEST HOLDING B.V. στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται σε 14,92%».