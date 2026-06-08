Η Ελλάδα πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ σε θανάτους στην άσφαλτο παρά τη μείωση των τροχαίων

Σημαντική μείωση των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ωστόσο η χώρα εξακολουθεί να εμφανίζει χειρότερες επιδόσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην οδική ασφάλεια.

Σημαντική μείωση των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ωστόσο η χώρα εξακολουθεί να εμφανίζει χειρότερες επιδόσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην οδική ασφάλεια.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση για την ασφαλή οδήγηση που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «In Motion for Safety» του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, ο Σωτήρης Καλταμπάνης, ταξίαρχος της Ελληνικής Αστυνομίας και διοικητής της Τροχαίας Αττικής και ο Κώστας Πετρόπουλος, αστυνομικός υποδιευθυντής και διοικητής της ΟΕΠΤΑ (Ομάδα Ελέγχων και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων), διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, κατά τον χαιρετισμό τους, αναφέρθηκαν στα απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα της εντατικής αστυνόμευσης και των ελέγχων που διενεργούνται. Συγκεκριμένα, η καμπάνια για τη μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους από τους οδηγούς δίκυκλων καθώς και οι 750.000 καθημερινοί και στοχευμένοι έλεγχοι (αλκοτέστ) το πρώτο πεντάμηνο του 2026 για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των νεκρών από σοβαρά τροχαία κατά 23% στην Αττική.

Ο Μιχάλης Σφακιανάκης, πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων συνεχάρη τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη για την πρωτοβουλία και τόνισε τη σημασία της ατομικής ευθύνης στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Ο Αλέξανδρος Σαρακάκης, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, κατά την ομιλία του τόνισε πως στόχος της πρωτοβουλίας "In Motion for Safety" είναι, μέσω της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης των νέων, να σωθούν ανθρώπινες ζωές.

Η Μαρία Ξυτάκη, Group Corporate Affairs, Communications and ESG Senior Manager του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ κατά τα οποία, το 2025 οι νεκροί από τροχαία δυστυχήματα έχουν μειωθεί κατά περίπου 21%. Παρ' όλα αυτά όμως, η Ελλάδα συνεχίζει να ξεπερνά κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αριθμώντας 50 νεκρούς από τροχαία δυστυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 43.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο οδηγών αυτοκινήτων ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Μαρκουίζος Ιαβέρης, ιδρυτικό μέλος Σχολής Οδικής Συμπεριφοράς «Ιαβέρης», Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, Υπεύθυνος του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Μελετών και Εντεταλμένος στα θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο οδηγών μοτοσυκλετών ανέλαβε ο Σπύρος Κούτρας, εκπαιδευτής Οδηγικής Ασφάλειας Μοτοσυκλετιστών California Superbike School, Ιδρυτής Σχολής Εκπαίδευσης Μοτοσυκλέτας City Art.

Υπενθυμίζεται ότι η πρωτοβουλία "In Motion for Safety" του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ενώ παράλληλα, συνδέεται και συμβάλλει στην πραγματοποίηση των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ