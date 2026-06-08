DiscoverEU: 40.912 νέοι και νέες ηλικίας 18 ετών θα γνωρίσουν την Ευρώπη

Όσοι και όσες επιλεγούν θα ταξιδέψουν μόνοι ή σε ομάδες έως πέντε ατόμων, κυρίως με τρένο, μεταξύ Ιουλίου 2026 και Σεπτεμβρίου 2027.

Tα αποτελέσματα του γύρου αιτήσεων του Μαρτίου 2026 για το DiscoverEU, μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. 40.912 νέοι και νέες ηλικίας 18 ετών θα αποκτήσουν ένα ταξιδιωτικό πάσο για να εξερευνήσουν την πολυμορφία της ηπείρου, να μάθουν για την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία της, και να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους από κάθε γωνιά της Ευρώπης, αποκάλυψε η Κομισιόν.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, όσοι και όσες επιλεγούν θα ταξιδέψουν μόνοι ή σε ομάδες έως πέντε ατόμων, κυρίως με τρένο, μεταξύ Ιουλίου 2026 και Σεπτεμβρίου 2027. Αξίζει να σημειωθεί πως στους 14 γύρους αιτήσεων από τότε που άρχισε το DiscoverEUτο 2018, πάνω από 2 εκατομμύρια νέοι και νέες έχουν κάνει αίτηση για ταξιδιωτικό πάσο.

Ο Επίτροπος Διαγενεακής Δικαιοσύνης, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γκλεν Μικάλεφ, δήλωσε σχετικά: «Το πάσο DiscoverEUδεν είναι απλά ένα εισιτήριο, αλλά μια πρόσκληση για να ζήσετε από πρώτο χέρι τον πολιτιστικό πλούτο και την ομορφιά της Ευρώπης. Στους χιλιάδες νέους και νέες που επιλέχθηκαν σήμερα, θα ήθελα να πω το εξής: Η Ευρώπη σας περιμένει. Βάλτε στη βαλίτσα την περιέργειά σας, πάρτε μαζί τη φιλοδοξία σας, και κάντε αυτό το ταξίδι μια ιστορία που ν’ αξίζει να τη λες».

Αυτός ο γύρος υποβολής αιτήσεων απευθυνόταν σε νέες και νέους που γεννήθηκαν μεταξύ 1ης Ιουλίου 2007 και 30ής Ιουνίου 2008, από κράτη μέλη της ΕΕ και από συνδεδεμένες χώρες του Erasmus+, και προσέλκυσε 220.501 αιτήσεις. Το DiscoverEU έχει και μια μαθησιακή διάσταση, με ενημερωτικά σεμινάρια πριν την αναχώρηση και με συναντήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όσοι και όσες συμμετέχουν μπορούν να μπουν στην επίσημη ομάδα του Facebook #DiscoverEU για να συνδεθούν με την κοινότητα του DiscoverEU.