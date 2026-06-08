Κάλεσμα Κομισιόν για υλοποίηση των κανόνων για την ισότητα των αμοιβών στην ΕΕ

Στις 7 Ιουνίου έληξε η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας για τη μισθολογική διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Στις 7 Ιουνίου έληξε η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας για τη μισθολογική διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). «Η ισότητα δεν είναι μόνο μια αξία. Είναι και οικονομική δύναμη: οι χώρες που προστατεύουν την ισότητα των φύλων είναι και οι πιο ανταγωνιστικές. Οι Συνθήκες της ΕΕ είναι σαφείς: "ίση αμοιβή για ίση εργασία", ανεξάρτητα από το αν εκτελείται από γυναίκα ή από άνδρα. Επιπλέον, σχεδόν εννέα στους δέκα Ευρωπαίους συμφωνούν ότι είναι απαράδεκτο οι γυναίκες να αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες για την ίδια εργασία» τονίζεται.

Ωστόσο, συνεχίζει να υπάρχει μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων σε ολόκληρη την Ένωση, ενώ τα τελευταία στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι κατά μέσο όρο στην ΕΕ οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των γυναικών ήταν κατά 11,1% χαμηλότερες από εκείνες των ανδρών. Αυτό οφείλεται σε ένα σύνθετο πλέγμα παραγόντων, όπως η υποτίμηση των ρόλων που παραδοσιακά καταλαμβάνουν οι γυναίκες, και τα έμφυλα στερεότυπα που έχουν αντίκτυπο στην εκπαίδευση, τις προσλήψεις, τις προαγωγές και τους μισθούς.

Η οδηγία για τη μισθολογική διαφάνεια, που ισχύει από το 2023, βοηθάει να γίνει πραγματικότητα το δικαίωμα στην ίση αμοιβή. Η οδηγία βοηθά τους εργοδότες να αξιολογούν κατά πόσον οι μισθολογικές δομές τους συμμορφώνονται στην πράξη με την αρχή της ισότητας των αμοιβών, και στηρίζει τους εργαζομένους θεσπίζοντας ένα σαφές πλαίσιο για την εφαρμογή της έννοιας της «εργασίας της ίδιας αξίας» με βάση κριτήρια όπως οι δεξιότητες, η προσπάθεια, η ευθύνη και οι συνθήκες εργασίας. Επιπλέον, θα βοηθήσει τους εργοδότες να προσελκύουν και να διατηρούν ανθρώπους με προσόντα, εφαρμόζοντας σαφέστερες και πιο δίκαιες πρακτικές όσον αφορά τις αποδοχές. Η μισθολογική διαφάνεια θα βελτιώσει τη θέση των εργαζομένων και θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των διακρίσεων, δίνοντας παράλληλα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Ήδη από τα στάδια προετοιμασίας της πρότασης, η Επιτροπή έχει συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη και τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη για την προώθηση της ισότητας των αμοιβών. Από τότε που εγκρίθηκε η πρόταση το 2023, η Επιτροπή έχει στηρίξει την εφαρμογή της οδηγίας με πάνω από 3,8 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» (CERV), χρηματοδοτώντας μέτρα μισθολογικής διαφάνειας στα κράτη μέλη, καθώς και με επιπλέον 5 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2026 για την προώθηση της ισότητας των φύλων που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τις εθνικές αρχές, τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους ώστε η ισότητα των αμοιβών να γίνει πραγματικότητα σε ολόκληρη την Ένωσή μας.