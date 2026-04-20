Η ΤτΕ προτείνει στο υπουργικό συμβούλιο τον επαναδιορισμό Στουρνάρα

Tον επαναδιορισμό του κ. Γιάννη Στουρνάρα ως Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος πρότεινε το Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ, ενόψει της λήξης της θητείας του στις 26 Ιουνίου 2026.

Η απόφαση για τρίτη θητεία του κ. Στουρνάρα ελήφθη ομόφωνα κατά τη σημερινή συνεδρίασή του και η πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, έγινε βάσει του άρθρου 29 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Υπενθυμίζεται πως η κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη την ανεξαρτησία και το Καταστατικό της Τραπέζης της Ελλάδος, πρότεινε την ανανέωση της θητείας του νυν διοικητή, όπως έγινε γνωστό στη συνάντηση του κ. Στουρνάρα με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου στις 15/4.

«Η πρόταση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης για τρίτη, συνεχόμενη θητεία μου στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για μένα και έκφραση εμπιστοσύνης στο πρόσωπό μου. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα παραμείνω προσηλωμένος στη βασική αποστολή αυτού του σημαντικού θεσμού, που το 2028 συμπληρώνει εκατό χρόνια ζωής, έχοντας διαδραματίσει πρωτεύοντα και δημιουργικό ρόλο στις οικονομικές εξελίξεις, δηλαδή στη διασφάλιση της νομισματικής σταθερότητας και της ευστάθειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας προς όφελος της χώρας και των Ελλήνων πολιτών» είχε δηλώσει ο κ. Στουρνάρας.