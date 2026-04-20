Deal 17 δισ. δολαρίων στις κατασκευές - Η QXO εξαγόρασε την TopBuild

Την απόκτηση της ανταγωνίστριάς της, TopBuild έναντι 17 δισ. δολαρίων ανακοίνωσε η αμερικανική εταιρεία διανομής οικοδομικών υλικών QXO, με επικεφαλής τον δισεκατομμυριούχο Μπραντ Τζέικομπς σε μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στον κατασκευαστικό κλάδο. Το deal καθιστά την QXO τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία διανομής οικοδομικών προϊόντων στη Βόρεια Αμερική, με συνολικά έσοδα άνω των 18 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το Reuters.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι μέτοχοι της TopBuild, με έδρα τη Φλόριντα, μπορούν να επιλέξουν να λάβουν 505 δολάρια σε μετρητά ή 20,2 μετοχές της QXO για κάθε τίτλο που κατέχουν, υπό την προϋπόθεση ότι η συναλλαγή θα αποτελείται από περίπου 45% σε μετρητά και 55% σε μετοχές. Το τίμημα των 505 δολαρίων σε μετρητά αντιπροσωπεύει ένα premium 23,1% σε σχέση με το κλείσιμο της TopBuild την Παρασκευή, στα 410,31 δολάρια.

Η συμφωνία έχει εγκριθεί ομόφωνα από τα ΔΣ των 2 εταιρειών και θα αυξήσει άμεσα και ουσιαστικά τα κέρδη της. Η QXO έχει κεφαλαιοποίηση περίπου 18,08 δισ. δολαρίων ενώ η χρηματιστηριακή αξία της TopBuild υπολογίζεται σε 11,54 δισ. δολάρια. «Εδώ και 11 μήνες, έχουμε καταστήσει την QXO ηγέτιδα της αγοράς μέσω εξαγορών άνω των 13 δισ. δολαρίων, με την Beacon το 2025 και την Kodiak αυτόν τον μήνα. Η TopBuild θα είναι η πιο σημαντική εξαγορά μας μέχρι σήμερα», υπογράμμισε ο πρόεδρος και CEO, Μπραντ Τζέικομπς.

«Η απόκτηση της TopBuild θα μας δώσει επίσης κρίσιμη συμμετοχή στον τομέα της μόνωσης και θα επεκτείνει το αποτύπωμά μας σε μεγάλα, σύνθετα έργα όπως τα κέντρα δεδομένων», πρόσθεσε ο CEO της νεοφερμένης επιχείρησης στον τομέα των δομικών προϊόντων που θεωρείται ειδικός σε συγχωνεύσεις και εξαγορές που έκλεισε το deal με την Beacon Roofing Supply για 11 δισ. δολάρια.

Μετά τη συμφωνία, η QXO θα έχει περίπου 28.000 υπαλλήλους, 1.150 τοποθεσίες σε όλες τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ και επτά καναδικές πόλεις, με στόλο άνω των 10.000 οχημάτων. Τον Φεβρουάριο, η QXO ανακοίνωσε μια συμφωνία 2,25 δισ. δολαρίων για την αγορά της αμερικανικής εταιρείας διανομής δομικών υλικών Kodiak Building Partners ενώ στις αρχές του έτους, η QXO είχε εξασφαλίσει χρηματοδότηση 1,8 δισ. δολαρίων, με επικεφαλής την Apollo Global Management και την Temasek της Σιγκαπούρης.

Η QXO διανέμει προϊόντα στέγης και συναφή υλικά, χρησιμοποιώντας τεχνολογία για να βοηθήσει τους εργολάβους και τους προμηθευτές να διαχειρίζονται παραγγελίες και εξυπηρέτηση πελατών. Η TopBuild είναι κορυφαία στις εγκαταστάσεις και εξειδικεύεται στις διανομές, εξυπηρετώντας τον κατασκευαστικό κλάδο στις ΗΠΑ και τον Καναδά, με διάφορα είδη.