Γεωργιάδης: Με βάζει σε σκέψεις ο τρόπος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Καταθέτω μήνυση και αγωγή κατά του Μ. Σαλμά εντός της εβδομάδας, είπε ο υπουργός Υγείας.

Για τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την παραίτηση Μ. Λαζαρίδη αλλά και τη μήνυση και αγωγή που εξήγγειλε ότι θα καταθέσει εναντίον του Μάριου Σαλμά μίλησε σήμερα στo ΕΡΤNews ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. «Έχω στηρίξει τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ως βουλευτής έχω ψηφίσει τη σύστασή της. Εγώ είμαι φιλοευρωπαίος πολιτικός. Έδωσα μάχη την δεκαετία του 2010 να μείνει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν όλοι αυτοί που σήμερα πανηγυρίζουν ήταν στο Σύνταγμα, χορεύανε με τους αγανακτισμένους και ήθελαν η Ελλάδα να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Πρόσθεσε ότι «όλοι οι θεσμοί στα κράτη, στους υπερεθνικούς οργανισμούς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παντού κρίνονται στην εφαρμογή τους. Δεν εξαιρείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από αυτή την βασική δημοκρατική αρχή. Και οι κρίνοντες κρίνονται. Όλοι κρινόμαστε. Στο ερώτημα αν αυτή η αποστολή της δικογραφίας, οι διαρροές στον Τύπο, η επιλογή να γίνεται σπαστά και κυρίως το γεγονός ότι κατηγορήθηκαν άνθρωποι για πράγματα νομικά ασήμαντα, με βάζουν σε σκέψεις ως προς τη λειτουργία του θεσμού - η απάντηση είναι, ναι, με βάζουν σε σκέψεις και το λέω δημόσια με θάρρος.

Από τον Αύγουστο υπάρχει μια σειρά γεγονότων, που δεν είναι σωστή. Αυτοί που αγαπούν τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και που θέλουν να πετύχει, πρέπει οι ίδιοι να φροντίσουν να τον προστατεύσουν. Αν αυτοί οι έντεκα βουλευτές αθωωθούν, όπως εγώ πιστεύω, τότε δεν θα έχει δεχθεί ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ένα μεγάλο πλήγμα αξιοπιστίας;».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι ο ίδιος δεν εισηγείται να φύγει η Ελλάδα από τον θεσμό. «Αυτό που λέω είναι ότι αν ο θεσμός στραβώσει και αντί να κυνηγάει τις απάτες αρχίζει να ασχολείται με πολιτικά παιχνίδια ή αν ο θεσμός εξελιχθεί σε μία σύγκρουση της εγχώριας δικαιοσύνης με την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, τότε θα δημιουργείτο μια σοβαρή κρίση, που πραγματικά απεύχομαι να συμβεί.

Όλοι αυτοί οι λαϊκιστές και οι αντιευρωπαϊστές που τώρα επενδύουν στην κ. Κοβέσι την πτώση του κ. Μητσοτάκη, φτιάχνουν ένα αφήγημα εξαιρετικά προσβλητικό για την ελληνική δικαιοσύνη. Δηλαδή περίπου λένε ότι οι Έλληνες δικαστές δεν ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους και είναι "βρώμικοι", ενώ η Κοβέσι και οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι είναι "καθαροί". Αυτό είναι εξαιρετικά προσβλητικό και άδικο για την ελληνική δικαιοσύνη και αν επιτρέψουμε να καλλιεργηθεί αυτή η άποψη στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, στα social media και στη δημόσια σφαίρα θα βλάψουμε την ελληνική δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν, πρέπει να το θέσουμε στη σωστή του βάση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας θεσμός σύμμαχος και συνεργάτης της Ελληνικής δικαιοσύνης, όχι ανταγωνιστής της».

Για την άρση ασυλίας των βουλευτών

«Πιστεύω ότι η δουλειά ενός πολιτικού είναι να ασχολείται με τα προβλήματα των πολιτών. Η βασική διάκριση του πολιτικού από τον ιδιώτη, είναι ότι ο πολιτικός θέλει να ασχολείται και με τα προβλήματα των άλλων, ο ιδιώτης θέλει να ασχολείται μόνο με τα δικά του προβλήματα. Άρα για μένα ένας βουλευτής που παίρνει τηλέφωνο γιατί θέλει να εκπροσωπήσει έναν συμπολίτη του που θεωρεί ότι αδικήθηκε, κάνει καλά. Εδώ λοιπόν έχουμε μία δικογραφία που έχει σταλεί στη Βουλή και η οποία στην πραγματικότητα αμφισβητεί την καθημερινή λειτουργία του βουλευτή. Εγώ προσωπικά σε αυτό το θέμα θέλω να είμαι ειλικρινής. Έχω κοιτάξει και τις έντεκα περιπτώσεις. Καμία δεν είναι άξια λόγου».

Για την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη

Ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε και την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, αναφέροντας τα εξής: «Εάν έχει γίνει σφάλμα στον διορισμό του κ. Λαζαρίδη το 2007, το σφάλμα το έχει κάνει η υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας που έκανε τον έλεγχο νομιμότητας. Εγώ να δεχθώ ότι έγινε σφάλμα. Σε κάθε περίπτωση όμως το μισθολογικό κλιμάκιο που μπαίνει ένας μετακλητός δεν το αποφασίζει ο ίδιος, ούτε ο υπουργός, το αποφασίζει η υπηρεσία. Καλώς έφυγε από την κυβέρνηση κατά τη γνώμη μου. Ένα θέμα είναι ο πυρήνας και η ουσία του θέματος που δεν φαίνεται, και άλλο θέμα είναι το πώς έγινε ο χειρισμός όλες αυτές τις μέρες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επικοινωνιακά έγιναν αλλεπάλληλα σφάλματα».

Μήνυση και αγωγή εναντίον του Μάριου Σαλμά

«Επειδή ο κ. Σαλμάς υπήρξε πρώην υπουργός Υγείας της Νέας Δημοκρατίας επί κυβερνήσεως Σαμαρά - Βενιζέλου και επειδή υπήρξε συνάδελφός μου βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για πολλά χρόνια, θεωρώ εξαιρετικά άκομψο να έχω μία δημόσια αντιδικία μαζί του. Λυπούμαι για αυτά που είπε για αυτό και έδωσα εντολή στους δικηγόρους μου να καταθέσουν μέσα στην εβδομάδα μήνυση και αγωγή εναντίον του, ώστε να μπορέσει να πάει να αποδείξει τα λεγόμενά του στο δικαστήριο. Επειδή έχω περάσει τη σκευωρία Novartis, όπως και ο κ. Σαλμάς, σε θέματα ηθικής τάξεως και προσβολής της προσωπικότητάς μου δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

«Υποκρισία του ΠΑΣΟΚ»

«Με ενοχλεί φοβερά η υποκρισία. Για παράδειγμα, όταν ο κ. Ανδρουλάκης ξήλωσε τον κ. Παναγόπουλο, με αφορμή την έρευνα του εισαγγελέα στα οικονομικά του, είχα βγει δημόσια και είχα υπερασπιστεί το τεκμήριο αθωότητας του κ. Παναγόπουλου. Τότε, επί σειρά ημερών, οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ μου επιτίθονταν ονομαστικά σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Χθες, η παράταξη του κ. Ανδρουλάκη στήριξε τον κ. Παναγόπουλο για να επανεκλεγεί πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Σας ερωτώ: ποιος από τους δυο μας ήταν υποκριτής; Εγώ ή ο κ. Ανδρουλάκης και τα στελέχη του που έβριζαν τον Παναγόπουλο και τώρα τον ψηφίσανε για πρόεδρο της ΓΣΕΕ;».

«Υποκρισία δεύτερη. Πήγε ο κ. Ανδρουλάκης στη Βουλή και είπε ότι η πολιτική του πρόταση για τη χώρα είναι να πολεμήσει τη διαφθορά. Εμφανίστηκε ως ένας άνθρωπος που ως προς τη διαφθορά δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Χθες, έβγαλε selfie με τον κ. Σάντσεθ. Η γυναίκα του κατηγορείται για διαφθορά, ο αδερφός του ερευνάται για διαφθορά και πρωτοκλασάτος υπουργός του συνελήφθη για διαφθορά, προφυλακίστηκε και δικάζεται αυτήν την εβδομάδα. Ερώτηση. Σε ενοχλεί η διαφθορά στην Ελλάδα, αλλά δεν σε ενοχλεί η διαφθορά στην Ισπανία; Πώς γίνεται αυτό; Άρα προφανώς δεν σε ενοχλεί η διαφθορά. Σε ενοχλεί ο Μητσοτάκης, σε ενοχλεί η Νέα Δημοκρατία».





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ