Η Golden Age Capital απέκτησε πλειοψηφική συμμετοχή στη Moving Doors

Στη Moving Doors, που δραστηριοποιείται στον κλάδο των πλήρως εξοπλισμένων και εξυπηρετούμενων κατοικιών υψηλής ποιότητας, επένδυσε η Golden Age Capital, με στόχο τη μετεξέλιξη της εταιρείας σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που θα απαντά στις σύγχρονες στεγαστικές ανάγκες, βάζοντας σε προτεραιότητα την ευελιξία και την ποιότητα ζωής.

Η πλειοψηφική συμμετοχή στη Moving Doors σηματοδοτεί τη δυναμική τοποθέτηση της Golden Age Capital στον τομέα του Serviced living που αναδεικνύεται σε κυρίαρχη τάση διεθνώς, λόγω της αυξημένης κινητικότητα στελεχών, οι οποίοι αναζητούν ευέλικτες και πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες, αλλά και ευκολία στη διαχείριση των καθημερινών τους υποχρεώσεων.

Ο Περικλής Μαζαράκης, Ιδρυτής και Managing Partner της Golden Age Capital, δήλωσε: «Η επένδυσή μας στη Moving Doors ακολουθεί πλήρως τη στρατηγικής μας που επικεντρώνεται στη δημιουργία καινοτόμων σχημάτων σε κατακερματισμένες αγορές, όπως η αγορά κατοικίας. Η επένδυσή μας στηρίζεται στον συνδυασμό της λειτουργικής εμπειρίας της ομάδας, της τεχνολογίας που έχει αναπτυχθεί και αναπτύσσεται, αλλά και στο σαφές πλαίσιο ανάπτυξης που έχουμε για να δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο κατοικίας».

Η νέα εποχή του Living

Η επένδυση στη Moving Doors είναι η πρώτη από μια σειρά στρατηγικών συνεργασιών της Golden Age Capital για τη δημιουργία ενός τεχνολογικά υποστηριζόμενου ομίλου, που θα πρωταγωνιστήσει στη νέα εποχή της διαχείρισης ακινήτων. «Με την ομάδα της Moving Doors μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα. Μαζί, δεν κοιτάμε να χτίσουμε απλώς μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, αλλά να επαναπροσδιορίσουμε το κομμάτι του living στην Ευρώπη, με όχημα την τεχνολογία. Επικεντρωνόμαστε ειδικά σε τομείς που δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί όσο θα έπρεπε, όπως οι φοιτητικές εστίες, οι κατοικίες τρίτης ηλικίας και η προσιτή στέγαση», σχολίασε ο Θάνος Τερζίδης, Investment Director της Golden Age Capital.

Η Moving Doors καλύπτει αποτελεσματικά το κενό μεταξύ των παραδοσιακών αστικών μισθώσεων και των βραχυχρόνιων διαμονών, προσφέροντας μια απρόσκοπτη εμπειρία διαμονής, προσαρμοσμένη στον δυναμικό τρόπο ζωής των σύγχρονων επαγγελματιών και των digital nomads, χωρίς γραφειοκρατία και με πλήρη ευελιξία. Παράλληλα, διαθέτει τη δική της ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία προσφέρει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα στους ιδιοκτήτες και μια απόλυτα ψηφιακή εμπειρία στους ενοίκους.

Η εταιρεία διαχειρίζεται ήδη περισσότερα από 500 διαμερίσματα σε Αθήνα και Κύπρο με στόχο να ξεπεράσει τα 3.500 ακίνητα μέσα στα επόμενα χρόνια. Στη νέα εποχή της και μετά από την επένδυση της Golden Age Capital, η Moving Doors αναπτύσσει ένα πολυεπίπεδο επιχειρηματικό πλάνο, το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη σε νέες χώρες της Κεντρικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο Θάνος Γεραμάνης, CEO της Moving Doors, ανέφερε: «Η συνεργασία με την Golden Age Capital είναι για εμάς ψήφος εμπιστοσύνης και σημαντική ευκαιρία να έχουμε έναν μέτοχο που δεν προσφέρει μόνο κεφάλαια, αλλά και τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη επιχειρήσεων, ενώ μας ανοίγει το δρόμο για νέες συνεργασίες. Με τη στήριξή τους, επιταχύνουμε το πλάνο μας για να δημιουργήσουμε το μέλλον της κατοικίας».