Σι Τζινπίνγκ: Τα στενά του Ορμούζ «πρέπει να μείνουν ανοικτά»

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ έκανε έκκληση να διατηρηθεί η κανονική διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν καθώς το Πεκίνο εντείνει τις προσπάθειες να συνδράμει στον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Η Κίνα ανησυχεί για την επαναφορά της αστάθειας γύρω από τη στρατηγική θαλάσσια οδό, καθώς η κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ-Ιράν αντιμετωπίζει νέες πιέσεις αφότου οι ΗΠΑ συνέλαβαν ιρανικό φορτηγό πλοίο και η Τεχεράνη διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε νέες ειρηνευτικές συνομιλίες προς το παρόν.

Η Κίνα είναι ο κύριος αγοραστής ιρανικού αργού. Το Ιράν έχει κλείσει σε μεγάλο βαθμό τα στενά για πλοία εκτός από τα δικά του αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο τον Φεβρουάριο, ενώ η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από την περασμένη εβδομάδα.

Η Κίνα τάσσεται υπέρ άμεσης και συνολικής κατάπαυσης του πυρός, και επιμένει για την επίλυση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή μέσω πολιτικών και διπλωματικών διαύλων, δήλωσε ο Σι, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

«Τα στενά του Ορμούζ πρέπει να μείνουν ανοικτά σε κανονική διέλευση, καθώς αυτό εξυπηρετεί τα κοινά συμφέροντα των χωρών της περιοχής και της διεθνούς κοινότητας», δήλωσε ο Σι στον Σαουδάραβα ηγέτη.

Οι ανησυχίες για την επιβίωση της εκεχειρίας ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη αυξήθηκαν μετά την κατάληψη από τις ΗΠΑ του ιρανικού πλοίου. Ο Τραμπ απέδωσε τα εύσημα στο Πεκίνο ότι βοήθησε να έρθει το Ιράν στο τραπέζι των προηγούμενων διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε σήμερα ανησυχίες για τη «διά της βίας αναχαίτιση» από τις ΗΠΑ του ιρανικού πλοίου, ενώ κάλεσε τις εμπλεκόμενες πλευρές να τηρήσουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Η τηλεφωνική επικοινωνία του Σι με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο ακολουθεί μία συνάντηση στο Πεκίνο την περασμένη εβδομάδα με τον πρίγκιπα διάδοχο του Αμπού Ντάμπι, όταν ο Σι ζήτησε προσήλωση στο διεθνές δίκαιο.

Ο Σι είπε επίσης στον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο ότι η Κίνα υποστηρίζει χώρες στη Μέση Ανατολή που «παίρνουν το μέλλον και τη μοίρα τους στα χέρια τους, και προωθούν τη μακροπρόθεσμη περιφερειακή σταθερότητα και ειρήνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ