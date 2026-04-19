Καλαφάτης: «Η τοξικότητα δεν είναι πολιτική πρόταση»

«Η τοξικότητα δεν είναι πολιτική πρόταση. Είναι εργαλείο απελπισμένου τυχοδιώκτη και πολιτικαντισμού. Είναι εργαλείο στα χέρια του λαϊκισμού», τονίζει ο Υφυπ. Ανάπτυξης.

«Η τοξικότητα δεν είναι πολιτική πρόταση. Είναι εργαλείο απελπισμένου τυχοδιώκτη και πολιτικαντισμού. Είναι εργαλείο στα χέρια του λαϊκισμού», τονίζει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης σε άρθρο του στην εφημερίδα «Μακεδονία της Κυριακής».

Υπογραμμίζοντας ότι: «Η πολιτική είναι ένας μαραθώνιος», ο κ. Καλαφάτης επισημαίνει τρία σημεία που αφορούν στη διακυβέρνηση της χώρας με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα οποία θεωρεί και τα «βασικά κριτήρια αξιολόγησης από την κοινωνία όταν φθάσουμε στο τέλος του μαραθωνίου: την επιτυχημένη διαχείριση κάθε είδους κρίσεων, τη συνέπεια στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και την προετοιμασία της χώρας μας για το αύριο». «Είναι εντυπωσιακό και συνάμα εθνικά απογοητευτικό ότι σ΄αυτές τις τρεις κομβικές επισημάνσεις, που αφορούν το καθαρό πολιτικό πεδίο, η αντιπολίτευση δεν έχει ν΄ αντιπαραβάλλει καμία πρόταση».

Ειδικότερα ο κ. Καλαφάτης στο άρθρο αναφέρει:

H πολιτική είναι ένας μαραθώνιος. Στη διαδρομή αυτή υπάρχουν πολλές δοκιμασίες. Όμως, όσον αφορά στη διακυβέρνηση της χώρας με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και Κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, επισημαίνω τρία σημεία που πιστεύω ότι είναι και τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης από την κοινωνία όταν φθάσουμε στο τέλος του μαραθωνίου.

Πρώτο: Η επιτυχημένη διαχείριση κάθε είδους κρίσεων, ιδιαίτερα όσων είχαν αντίκτυπο στην καθημερινότητα, στην οικονομική κατάσταση, στην υγεία, στο μεταναστευτικό και την ασφάλεια των συνόρων μας, ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατόν μικρότερες αρνητικές συνέπειες στους Έλληνες πολίτες.

Δεύτερο σημείο, είναι η συνέπεια στο προεκλογικό μας πρόγραμμα με βάση το οποίο ψηφίστηκε με υψηλότατα ποσοστά η Νέα Δημοκρατία. Όλες οι πολιτικές που ασκούνται τα τελευταία χρόνια σε οικονομικό, αμυντικό και κοινωνικό επίπεδο, είναι άμεσα συνυφασμένες με αυτό, είτε αφορά τους δείκτες της οικονομίας, είτε τον κατώτατο και τον μέσο μισθό, είτε τα συνεχόμενα ρεκόρ στις εξαγωγές, στις επενδύσεις, στον τουρισμό. Είτε ακόμα, αφορά κοινωνικά ζητήματα και στοχευμένες πολιτικές σε ευάλωτους συμπολίτες μας, που ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν τέτοια στήριξη. Αναφέρω μόνο το πιο πρόσφατο παράδειγμα της κατάργησης μιας μακροχρόνιας ηλικιακής διάκρισης εις βάρος των κωφών ή βαρήκοων συμπολιτών μας 18 έως 65 ετών, με χορήγηση του επιδόματος των 391 ευρώ το μήνα ανεξάρτητα εάν εργάζονται ή λαμβάνουν σύνταξη.

Τρίτο σημείο. Η προετοιμασία της χώρας μας για το αύριο. Η Ελλάδα βρίσκεται σ΄ ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Διαμορφώνουμε ήδη το νέο παραγωγικό υπόδειγμα για τα επόμενα χρόνια με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Επενδύουμε στο υψηλής ποιότητας επιστημονικό δυναμικό και τις ιδέες που εξελίσσονται σε προϊόντα, υπηρεσίες και νέες θέσεις εργασίας για να στηρίξουμε την κοινωνία και το επιχειρείν και να κάνουμε πράξη τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη παντού και για όλους.

«Είναι εντυπωσιακό και συνάμα εθνικά απογοητευτικό ότι σ΄ αυτές τις τρεις κομβικές επισημάνσεις, που αφορούν το καθαρό πολιτικό πεδίο, η αντιπολίτευση δεν έχει ν΄ αντιπαραβάλλει καμία πρόταση. Η τοξικότητα δεν είναι πολιτική πρόταση. Είναι εργαλείο απελπισμένου τυχοδιώκτη και πολιτικαντισμού. Είναι εργαλείο στα χέρια του λαϊκισμού. Όμως, στο τέλος της ημέρας οι πολίτες κρίνουν, συγκρίνουν και εγκρίνουν. Εγκρίνουν τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα» κατέληξε.