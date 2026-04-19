Στην Κρήτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το 4ο προσυνέδριο της ΝΔ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο, Δευτέρα 20 Απριλίου, θα μεταβεί στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου στις 16.30 θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με αντικείμενο τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας, στης έδρα της Περιφέρειας Κρήτης.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση στο πλαίσιο του 4ου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, με θέμα «Ελλάδα προορισμός για όλους - Μεγάλα έργα και υποδομές».