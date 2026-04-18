Μπακογιάννη για Λαζαρίδη: Θα έπρεπε να παραιτηθεί - Να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα

Aιχμές για τη στάση του Μακάριου Λαζαρίδη άφησε η Ντόρα Μπακογιάννη σχετικά με την υπόθεση του πτυχίου του, η οποία έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.

Η κ. Μπακογιάννη, μιλώντας στο Mega, υποστήριξε ότι ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης θα έπρεπε να παραιτηθεί, «να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα του», όπως υπογράμμισε.

«Όλη αυτή ιστορία είναι πάρα πολύ άσχημη και έχει κόστος για εμάς, μας έχει στενοχωρήσει», τόνισε, μεταξύ άλλων. «Αυτό που συνέβη, έγινε πριν από 20 χρόνια και είναι σαφές ότι ήταν παράτυπο», πρόσθεσε.

«Είναι κομματικό στέλεχος για πολλά χρόνια, εγώ τον ξέρω από μικρό παιδί. Δεν πιστεύω ότι χειρίστηκε καλά το ζήτημα», ανέφερε ακόμη, ενώ υπογράμμισε ότι η υπόθεση αυτή «θολώνει το μήνυμα της αξιοκρατίας, ενώ κάναμε τεράστιο αγώνα όλα αυτά τα χρόνια να φέρουμε πίσω τα παιδιά που έχουν φύγει στο εξωτερικό».

