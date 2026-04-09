Κάλας: Η εκεχειρία πρέπει να επεκταθεί στο Λίβανο

Τα φονικά ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο θέτουν σε «σκληρή δοκιμασία» την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Τα φονικά ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο θέτουν σε «σκληρή δοκιμασία» την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, προειδοποίησε σήμερα μέσω της πλατφόρμας X η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας, προσθέτοντας ότι η υποστηριζόμενη από το Ιράν λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ πρέπει να αφοπλισθεί.

«Τα ισραηλινά πλήγματα σκότωσαν εκατοντάδες ανθρώπους την περασμένη νύκτα, πράγμα που καθιστά δύσκολο να υποστηρίξει κανείς ότι τόσο βάναυσες ενέργειες αποτελούν νόμιμη άμυνα», δήλωσε επίσης. «Η εκεχειρία με το Ιράν πρέπει να επεκταθεί τον Λίβανο», τόνισε. Υπενθυμίζεται πως το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον ανιψιό και προσωπικό γραμματέα του Ναΐμ Κάσεμ, του ηγέτη της σιιτικής φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ χθες κατά την διάρκεια αεροπορικής επίθεσης στην Βηρυτό.

«Χθες, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε πλήγμα στην περιοχή της Βηρυτού και εξόντωσε τον Αλί Γιουσούφ Χαρσί, προσωπικό γραμματέα και ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ», αναφέρεται στην στρατιωτική ανακοίνωση όπου διευκρινίζεται ότι ήταν «στενός συνεργάτης και προσωπικός σύμβουλος» του Ναΐμ Κάσεμ και «έπαιζε κεντρικό ρόλο στην διαχείριση και την ασφάλεια του γραφείου του».

Ο απολογισμός των ισραηλινών πληγμάτων έφθασε τους 203 νεκρούς και ξεπέρασε τους 1.000 τραυματίες, ανακοίνωσε ο υπ. Υγείας του Λιβάνου Το Ισραήλ θα πλήξει το φιλοϊρανικό ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ «όπου χρειαστεί» έσπευσε να επισημάνει από την πλευρά του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, την επομένη των φονικών πληγμάτων που εξαπέλυσε το Ισραήλ στον Λίβανο.

«Θα συνεχίσουμε να πλήττουμε τη Χεζμπολάχ με δύναμη, ακρίβεια και αποφασιστικότητα. Το μήνυμά μας είναι σαφές: όποιος επιτίθεται σε Ισραηλινούς αμάχους θα πληγεί. Θα συνεχίσουμε να πλήττουμε τη Χεζμπολάχ παντού όπου χρειαστεί, μέχρι να έχουμε αποκαταστήσει πλήρως την ασφάλεια για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ», πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τα χθεσινά ταυτόχρονα ισραηλινά πλήγματα που εξαπολύθηκαν χωρίς προειδοποίηση και έθεσαν στο στόχαστρο το κέντρο της Βηρυτού και πολλές άλλες περιοχές του Λιβάνου, προκάλεσαν τον θάνατο 203 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 1.000 όπως τόνισε ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου Ρακάν Νασρεντίν. Το υπουργείο του είχε καταγράψει 182 θανάτους και 890 τραυματίες χθες.