«Πυρά» Τραμπ στο NATO και νέο ζήτημα αποχώρησης - «Δοκιμάστηκαν και απέτυχαν»

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε θα συναντήσει σήμερα στην Ουάσινγκτον τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απειλεί να εγκαταλείψει στην Ατλαντική Συμμαχία.

Νέο δριμύ «κατηγορώ» στους συμμάχους του NATO εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραπ, τονίζοντας ότι «δοκιμάστηκαν και απέτυχαν» κατά τη διάρκεια της πρόσφατης στρατιωτικής κρίσης με το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν προσέφεραν την απαραίτητη βοήθεια στις ΗΠΑ σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λεβίτ.

«Είναι πολύ λυπηρό ότι το NATO γύρισε την πλάτη του στον αμερικανικό λαό τις τελευταίες έξι εβδομάδες, ενώ είναι ο αμερικανικός λαός που χρηματοδοτεί την άμυνά τους», πρόσθεσε ο Τραμπ, σύμφωνα με τη Λεβίτ ενώ ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε θα συναντήσει σήμερα στην Ουάσινγκτον τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος απειλεί να εγκαταλείψει στην Ατλαντική Συμμαχία, την επομένη της εκεχειρίας δύο εβδομάδων με το Ιράν.

Πριν από τη συνάντηση αυτή που έχει προγραμματιστεί για τις 15.30 (τοπική ώρα, 22.30 ώρα Ελλάδας), ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι συνομιλίες τους επικεντρώθηκαν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ενίσχυση του συντονισμού και της "μεταφοράς βαρών" με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ.

Οι ΗΠΑ κατέχουν κεντρικό στρατιωτικό ρόλο στο ΝΑΤΟ μετά την ίδρυσή του το 1949 αλλά απέσπασαν πέρυσι τη σύμφωνη γνώμη των άλλων μελών της Συμμαχίας για ισχυρή αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 2035. Απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μαρκ Ρούτε θα πρέπει να αξιοποιήσει ακόμη μια φορά την προσωπική του σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις σκληρές επικρίσεις για τον οργανισμό του οποίου ηγείται.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου δεν φείδεται επαίνων για τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ - «έναν φοβερό τύπο, υπέροχο», σύμφωνα με τον Τραμπ - αλλά επικρίνει τους Ευρωπαίους για την άρνησή τους να βοηθήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στην επίθεσή τους στο Ιράν, χώρες που τηρούν κατάπαυση του πυρός λιγότερο από 24 ώρες. Σύμφωνα με αξιωματούχο της Ατλαντικής Συμμαχίας, η επίσκεψη αυτή στις ΗΠΑ είχε προγραμματιστεί «εδώ και πολύ καιρό».

Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι στόχος της συνάντησης με τον Αμερικανό πρόεδρο είναι να «αντλήσει οφέλη από την επιτυχία της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη», πέρυσι, όταν οι χώρες μέλη δεσμεύτηκαν, υπό την πίεση του Ντόναλντ Τραμπ, να αυξήσουν σημαντικά τις στρατιωτικές τους δαπάνες. Εκτός από την ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία, θα «συζητήσουν για την υφιστάμενη δυναμική ασφαλείας, στο πλαίσιο του Ιράν καθώς και του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

Ο Ρούτε επιδίδεται εδώ και μήνες σε μια άσκηση ισορροπίας μεταξύ των επιθέσεων του Αμερικανού προέδρου κατά των Ευρωπαίων συμμάχων, τους οποίους, μεταξύ άλλων, έχει αποκαλέσει «δειλούς», και της φροντίδας να τους υπερασπιστεί χωρίς να εκνευρίσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Η άσκηση αυτή έγινε ιδιαίτερα δύσκολη με την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, λόγω της απογοήτευσης του Αμερικανού προέδρου για αυτό που θεωρεί υπεκφυγή των Ευρωπαίων στο Ιράν.

Ζήτησε συγκεκριμένα τη βοήθειά τους για να εγγυηθούν την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται το ένα πέμπτο του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως. Η εκεχειρία που επιτεύχθηκε την Τρίτη με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν προβλέπει ότι το Ιράν θα ανοίξει ξανά αυτό το θαλάσσιο πέρασμα στον Κόλπο, το οποίο ουσιαστικά η Τεχεράνη είχε αποκλείσει από την αρχή του πολέμου.

Εν συνεχεία, την Πέμπτη, ο Ρούτε θα εκφωνήσει ομιλία και θα συμμετάσχει σε συζήτηση που διοργανώνει το Ronald Reagan Presidential Foundation Institute. Αλολούθως, από την Παρασκευή έως την Κυριακή, θα συμμετάσχει στην ετήσια συνάντηση της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ, στην οποία μετέχουν πολιτικοί και οικονομικοί ηγέτες από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.