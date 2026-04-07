Συνάντηση Δένδια με Γκίλφοϊλ: Στο επίκεντρο η σύμπραξη Ελλάδας - Εθνικής Φρουράς Φλόριντα

«Ζήτησα από την πρέσβη των ΗΠΑ να μεταφέρει τις ευχαριστίες μου στον υπουργό Πολέμου της Αμερικής, κ. Πιτ Χέγκσεθ», αναφέρει ο κ. Δένδιας σε ανάρτησή του.

Συνάντηση με την πρεσβευτή των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε, σήμερα Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Η συνάντηση έλαβε χώρα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει μεταξύ άλλων: «Στο επίκεντρο τέθηκε η ανακοίνωση, στο πλαίσιο της Συμφωνίας State Partnership Program, της σύμπραξης της Ελλάδας με την Εθνική Φρουρά της Πολιτείας της Φλόριντα».

«Ζήτησα», συνεχίζει ο υπουργός, «από την πρέσβη των ΗΠΑ να μεταφέρει τις ευχαριστίες μου στον υπουργό Πολέμου της Αμερικής, κ. Πιτ Χέγκσεθ, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη δική της πολύτιμη συμβολή στην επίτευξη της συμφωνίας αυτής». «Επιπλέον, συζητήσαμε για την περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών αμυντικών σχέσεων Ελλάδας - ΗΠΑ» καταλήγει ο κ. Δένδιας.

