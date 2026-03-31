Επιχειρήσεις | Τράπεζες

CrediaBank: Μεγάλη υπερκάλυψη στην ΑΜΚ - Κλείνει το διεθνές βιβλίο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
H περίοδος του βιβλίου προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς θα ολοκληρωθεί νωρίτερα, την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 και ώρα 19:00 (ώρα Ελλάδος).

Σε συνέχεια των από 30 Μαρτίου 2026 ανακοινώσεών της (οι «Ανακοινώσεις της 30ης Μαρτίου»), η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία γνωστοποιεί ότι η Συνδυασμένη Προσφορά έχει ήδη υπερκαλυφθεί πολλαπλάσια.

Κατόπιν τούτου, η περίοδος του βιβλίου προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς θα ολοκληρωθεί νωρίτερα, την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 και ώρα 19:00 (ώρα Ελλάδος).

Διευκρινίζεται ότι όλοι οι λοιποί όροι της Συνδυασμένης Προσφοράς παραμένουν αμετάβλητοι, συμπεριλαμβανομένης της λήξης της περιόδου της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, η οποία διατηρείται την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 και ώρα 14:00 (ώρα Ελλάδος).

Όροι με κεφαλαία γράμματα στην παρούσα ανακοίνωση έχουν το περιεχόμενο που τους αποδίδεται στις Ανακοινώσεις της 30ης Μαρτίου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Καθηλωμένοι οι μισθοί λόγω ακρίβειας - Έκρηξη ιδιωτικού χρέους στα 406,7 δισ. ευρώ

ΣΕΦ - ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Βγήκε» ο διαγωνισμός για την ενεργειακή αναβάθμιση του φαληρικού σταδίου

Οι κλάδοι που ηγούνται της κούρσας των μισθών και οι «χρυσές» ειδικότητες με αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ

tags:
CrediaBank
