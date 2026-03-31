CrediaBank: Μεγάλη υπερκάλυψη στην ΑΜΚ - Κλείνει το διεθνές βιβλίο

Σε συνέχεια των από 30 Μαρτίου 2026 ανακοινώσεών της (οι «Ανακοινώσεις της 30ης Μαρτίου»), η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία γνωστοποιεί ότι η Συνδυασμένη Προσφορά έχει ήδη υπερκαλυφθεί πολλαπλάσια.

Κατόπιν τούτου, η περίοδος του βιβλίου προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς θα ολοκληρωθεί νωρίτερα, την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 και ώρα 19:00 (ώρα Ελλάδος).

Διευκρινίζεται ότι όλοι οι λοιποί όροι της Συνδυασμένης Προσφοράς παραμένουν αμετάβλητοι, συμπεριλαμβανομένης της λήξης της περιόδου της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, η οποία διατηρείται την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 και ώρα 14:00 (ώρα Ελλάδος).

Όροι με κεφαλαία γράμματα στην παρούσα ανακοίνωση έχουν το περιεχόμενο που τους αποδίδεται στις Ανακοινώσεις της 30ης Μαρτίου.