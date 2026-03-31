Η Κριστίνα Κοχ είναι η πρώτη γυναίκα που θα ταξιδέψει στη Σελήνη

Η NASA ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην εξερεύνηση του Διαστήματος, με μια αποστολή που αναδεικνύει τη γυναικεία παρουσία και αλλάζει τα δεδομένα.

Η αποστολή Άρτεμις II της NASA προγραμματίζεται να εκτοξευθεί στις 1 Απριλίου 2026 από το Kennedy Space Center στη Φλόριντα, σηματοδοτώντας την πρώτη επανδρωμένη αποστολή γύρω από τη Σελήνη, μετά το Apollo 17 το 1972. Στο επίκεντρό της βρίσκεται η Κριστίνα Κοχ, η οποία γίνεται η πρώτη γυναίκα που θα ταξιδέψει γύρω από το φεγγάρι - ένα γεγονός που ξεπερνά τα όρια της προσωπικής επιτυχίας και αναδεικνύει τη δύναμη της γυναικείας παρουσίας στην επιστήμη και την τεχνολογία.

Σε έναν χώρο όπου για δεκαετίες κυριαρχούσαν οι άνδρες, η Κριστίνα Κοχ σπάει στερεότυπα και επιβεβαιώνει ότι οι γυναίκες διαθέτουν όλα τα εφόδια για να «πρωταγωνιστήσουν» στην εξερεύνηση του Διαστήματος. Αυτό το ταξίδι της δεν αποτελεί απλώς ένα επιστημονικό επίτευγμα, αλλά και ένα ισχυρό παράδειγμα προς τη νέα γενιά, πως όλα μπορούν να συμβούν, αρκεί να υπάρχει θέληση.