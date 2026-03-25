Ο Λευκός Οίκος διαβεβαιώνει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται - Διαψεύδει ο Αραγτσί

«Το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευτεί, αλλά θα συνεχίσει να αντιστέκεται», δήλωσε σήμερα το βράδυ ο ΥΠΕΞ του Ιράν.

Ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, παρά τις διαψεύσεις συνεχίζουν να κάνουν Ιρανοί αξιωματούχοι.

«Οι συνομιλίες συνεχίζονται, είναι παραγωγικές, όπως δήλωσε ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) τη Δευτέρα», δήλωσε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, η οποία διέψευσε ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές βρίσκονται σε αδιέξοδο.

H εκπρόσωπος αμφισβήτησε επίσης το περιεχόμενο ενός αμερικανικού σχεδίου 15 σημείων που κυκλοφόρησε ευρέως στον Τύπο. «Ο Λευκός Οίκος ουδέποτε επιβεβαίωσε το σχέδιο αυτό στο σύνολό του. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που αληθεύουν, αλλά ορισμένα από τα άρθρα που διάβασα δεν τεκμηριώνονται πλήρως», δήλωσε.

Η Λέβιτ δήλωσε επίσης ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει ορίσει «χρονοδιάγραμμα» για την επανέναρξη της κυκλοφορίας των δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν «πολύ στενά» τον τρόπο διέλευσης των δεξαμενόπλοιων από εκεί, τόνισε.

Διαψεύδει ο Αραγτσί

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις ΗΠΑ και πρόσθεσε ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω διαμεσολαβητών «δεν σημαίνει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ».

«Το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευτεί, αλλά θα συνεχίσει να αντιστέκεται», δήλωσε σήμερα το βράδυ ο Αραγτσί μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, αναφερόμενος στις συνομιλίες που επικαλείται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εδώ και δύο ημέρες, τις οποίες όμως διαψεύδει η Τεχεράνη.

«Το να μιλάμε τώρα για διαπραγματεύσεις θα ισοδυναμούσε με την παραδοχή ήττας», τόνισε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών. «Η Ισλαμική Δημοκρατία θέλει να τερματίσει τον πόλεμο με τους δικούς της όρους, έτσι ώστε να μην ξανασυμβεί ποτέ», πρόσθεσε.

Ο Αραγτσί δήλωσε επίσης ότι τα Στενά του Ορμούζ, μια στρατηγική θαλάσσια οδός, είναι «κλειστό μόνο στους εχθρούς».

«Το πέρασμα, από τη δική μας σκοπιά, δεν είναι εντελώς κλειστό. Είναι κλειστό μόνο στους εχθρούς», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιτραπεί η διέλευση των πλοίων των εχθρών μας και των συμμάχων τους. Ο ιρανικός στρατός έχει ήδη εγγυηθεί ασφαλή διέλευση στα πλοία των φίλων χωρών», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ