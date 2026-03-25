«Ο Τραμπ θα εξαπολύσει την κόλαση αν το Ιράν δεν αποδεχτεί την ήττα του», λέει ο Λ. Οίκος

Newsroom
Λευκός Οίκος / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Λευκός Οίκος απείλησε σήμερα ότι θα «γίνει κόλαση» εάν το Ιράν κάνει «λάθος υπολογισμό» στον πόλεμό του κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

«Εάν το Ιράν αρνείται να αποδεχτεί τη σημερινή πραγματικότητα, εάν δεν καταλαβαίνουν ότι ηττήθηκαν στρατιωτικά και ότι θα συνεχίσουν να ηττώνται, ο πρόεδρος Τραμπ θα διασφαλίσει ότι θα πληγούν σκληρά περισσότερο από ποτέ», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν μπλοφάρει και είναι έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση. Το Ιράν δεν θα πρέπει να κάνει ξανά λάθος υπολογισμό», πρόσθεσε.

Φωτογραφία: @associatedpress
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Λευκός Οίκος
Ντόναλντ Τραμπ
Ιράν
Πόλεμος
Μέση Ανατολή
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider