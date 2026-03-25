O Κόστα ευχήθηκε στην ελληνική γλώσσα «Χρόνια Πολλά Ελλάδα»

Με μήνυμά του στην πλατφόρμα «Χ», ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αναφέρει ότι «Σήμερα γιορτάζουμε την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας, μια ευκαιρία να τιμήσουμε την ιστορία και το αδάμαστο πνεύμα της χώρας». Στο ίδιο μήνυμα, το οποίο συνοδεύεται από βίντεο της Ακρόπολης, ο κ. Κόστα παραθέτει «Ελευθερία και Δημοκρατία - Freedom and Democracy» και εύχεται στα ελληνικά «Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες!».

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με ένα βίντεο που δημιουργήθηκε για την ημέρα, ευχήθηκε στα ελληνικά «Χρόνια Πολλά στην Ελλάδα» και, μέσω της πλατφόρμας του Instagram.

