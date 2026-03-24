Τραμπ: «Μιλάμε με τους κατάλληλους ανθρώπους στο Ιράν» - Το Πεντάγωνο στέλνει ακόμα 3.000 στρατιώτες στη Μέση Ανατολή

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι οι ΗΠΑ συνομιλούν με τους «κατάλληλους ανθρώπους» στο Ιράν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, συμπληρώνοντας ότι η ιρανική πλευρά επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία.

«Αυτό που είπα χθες ήταν απολύτως ακριβές. Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις επί του παρόντος», είπε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας πως ο απεσταλμένος του, ο Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του, ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συμμετείχαν σε αυτές τις συνομιλίες.

Επανέλαβε ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση είχε «τεράστια επιτυχία», ενώ υπογράμμισε πως μπορεί κανείς να μιλήσει για αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη, αφού υπάρχουν νέα πρόσωπα στην εξουσία μετά την εξόντωση των ηγετών του ιρανικού καθεστώτος.

Χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε την απειλή του ότι θα βομβαρδίσει ιρανικές μονάδες παραγωγής ενέργειας, λέγοντας ότι είχε «παραγωγικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη. Μετά την ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, το Ιράν διέψευσε ότι έγιναν οποιεσδήποτε συνομιλίες.

Το Πεντάγωνο στέλνει ακόμα 3.000 στρατιώτες στη Μέση Ανατολή

Το Πεντάγωνο αναμένεται ότι θα στείλει χιλιάδες στρατιώτες της επίλεκτης 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters δύο πηγές που έχουν γνώση αυτού του θέματος, σημειώνοντας ότι η συγκέντρωση περισσότερων στρατευμάτων στην περιοχή θα γίνει μολονότι η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να ξεκινήσει συνομιλίες με το Ιράν.

Οι αξιωματούχοι, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, δεν διευκρίνισαν σε ποια περιοχή της Μέσης Ανατολής θα αναπτυχθούν τα στρατεύματα ούτε το πότε αναμένεται να φτάσουν εκεί. Οι στρατιώτες σήμερα σταθμεύουν στο Φορτ Μπραγκ, στη Βόρεια Καρολίνα.

Ο αμερικανικός στρατός παρέπεμψε για διευκρινίσεις στον Λευκό Οίκο, ο οποίος δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Η ανάπτυξη αυτή προστίθεται σε εκείνη χιλιάδων πεζοναυτών και ναυτών που επιβαίνουν στο USS Boxer, ένα αμφίβιο επιθετικό πλοίο, μαζί με την Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών και τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, περίπου 3.000 στρατιώτες θα σταλούν στη Μέση Ανατολή. Η γραπτή εντολή του Πενταγώνου για την ανάπτυξη της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας αναμένεται εντός των επόμενων ωρών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ