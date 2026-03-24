Η Ιρλανδία μειώνει το ΕΦΚ στα καύσιμα - Δέσμη μέτρων ύψους 250 εκατ. ευρώ λόγω πολέμου

Μία μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 15 λεπτά του ευρώ το λίτρο στη βενζίνη και κατά 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ) θα τεθεί σε ισχύ από απόψε τα μεσάνυχτα, ανέφερε η κυβέρνηση.

Η Ιρλανδία θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα μέχρι τα τέλη Μαΐου στο πλαίσιο μιας δέσμης μέτρων ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ για την προστασία από τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην οικονομία της χώρας.

Η εκτόξευση της τιμής του αργού πετρελαίου έχει προκαλέσει άνοδο των τιμών σε ορισμένα πρατήρια καυσίμων στην Ιρλανδία πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη, ένα επίπεδο που έχει να δει η χώρα από το 2022 κατά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα ότι τα μέτρα είναι «στοχευμένα και προσωρινά» και θα επανεξεταστούν ανάλογα με τις εξελίξεις στην αγορά.

Η κυβέρνηση θα διακόψει επίσης την εισφορά στην Εθνική Υπηρεσία Πετρελαϊκών Αποθεμάτων (NORA) για δύο μήνες, με αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής του καυσίμου κινητήρα και του πετρελαίου θέρμανσης κατά δύο λεπτά το λίτρο επιπλέον, όμως το μέτρο αυτό θα απαιτήσει την έγκριση επιπρόσθετης νομοθεσίας.

Η υπηρεσία είναι αρμόδια για τη διατήρηση του στρατηγικού εφοδιασμού της Ιρλανδίας σε πετρέλαιο και χρηματοδοτείται μέσω της εισφοράς.

Τα επιδόματα θέρμανσης σε λήπτες κοινωνικών επιδομάτων θα παραταθούν για τέσσερις εβδομάδες και θα υπάρξει ενίσχυση σε πρόγραμμα έκπτωσης για οδηγούς φορτηγών.

Ο υπουργός Οικονομικών Σάιμον Χάρις δήλωσε προχθές Κυριακή ότι η αρχική δέσμη μέτρων θα είναι περιορισμένη προκειμένου να υπάρξει χώρος για περαιτέρω βοήθεια αν το ενεργειακό σοκ επιμείνει.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει μειώσεις στους εθνικούς φόρους στα καύσιμα ως έναν τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να περιορίσουν τις αυξανόμενες τιμές της ενέργειας. Η Ιταλία έχει επίσης μειώσει προσωρινά ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ενώ η Ισπανία πρότεινε την Παρασκευή ευρύτερα μέτρα αξίας πέντε δισεκατομμυρίων ευρώ, μεταξύ των οποίων μειώσεις στις τιμές των καυσίμων και των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.