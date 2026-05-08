Ο Γάλλος υπ. Μεταφορών δεν αναμένει μαζικές ακυρώσεις πτήσεων το καλοκαίρι

Ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό καθησύχασε σήμερα τους Γάλλους πολίτες, ενόψει του καλοκαιριού, λέγοντας ότι παρά τον διπλασιασμό των τιμών της κηροζίνης δεν αναμένεται να υπάρξουν μαζικές ακυρώσεις πτήσεων από τις αεροπορικές εταιρείες κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού.

Σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό, πολλές αεροπορικές εταιρείες δραστηριοποιούνται κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και δεν έχουν κανένα συμφέρον να προχωρήσουν σε μείωση πτήσεων.

Ερωτηθείς ειδικότερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό, για την απόφαση της ισπανικής αεροπορικής εταιρείας Volotea να μεταβάλει εκ των υστέρων τις τιμές της, υποχρεώνοντας τους επιβάτες που έχουν ήδη αγοράσει εισιτήριο σε πρόσθετο κόστος, λόγω των αυξήσεων στις τιμές τις κηροζίνης, ο Γάλλος υπουργός άφησε να εννοηθεί ότι αυτή η πρακτική είναι προβληματική με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο περί ανταγωνισμού και δήλωσε ότι οι γαλλικές αρχές βρίσκονται σε διαβουλεύσεις με την ισπανική εταιρεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ