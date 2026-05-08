Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Κ. Μητσοτάκης για το 6ο προσυνέδριο ΝΔ

Στη Θεσσαλονίκη θα μεταβεί αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου στις 10.30 θα παραστεί στα εγκαίνια του Μουσείου «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κοιμητήριο στους Αμπελόκηπους.

Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Οι εργασίες του προσυνεδρίου θα πραγματοποιηθούν με την συμμετοχή των βουλευτών των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.