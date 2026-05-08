Wall Street: Ανοδικές κινήσεις μετά τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες στην Wall Street στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, με τους επενδυτές να αναλύουν μία ισχυρότερη από την αναμενόμενη έκθεση για την απασχόληση, η οποία μείωσε τις ανησυχίες για την υγεία της αγοράς εργασίας, ενώ την ίδια στιγμή η ανάκαμψη των κατασκευαστών τσιπ ενίσχυσε επίσης το κλίμα στην αγορά. Όλα αυτά, παρά το γεγονός πως τις τελευταίες ώρες το νέο ακρωνύμιο «NACHO» που σημαίνει «Not A Chance Hormuz Opens», κερδίζει έδαφος αντικαθιστώντας το «TACO» (Trump Always Chickens Out), καθώς παραμένουν οι αμφιβολίες για το σύντομο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και η κατάληξη σε μία ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σε αυτό το κλίμα, ο Dow Jones ενισχύεται 0,33% στις 49.762 μονάδες, ο S&P 500 κερδίζει 0,51% στις 7.375 μονάδες ενώ ο Nasdaq ανεβαίνει 0,73% στις 25.994 μονάδες. Χθες, αν και ενδοσυνεδριακά φλέρταραν με νέα ρεκόρ, ο S&P 500 και ο Nasdaq διολίσθησαν σε αρνητικό έδαφος.

Οι μετοχές έχουν ενισχυθεί ανοδικά στις πρόσφατες συνεδριάσεις λόγω των ισχυρών εταιρικών αποτελεσμάτων, με τους τρεις βασικούς δείκτες να αναμένεται να κλείσουν την εβδομάδα υψηλότερα. Τα αισιόδοξα κέρδη της τεχνολογίας έχουν θέσει τον Nasdaq σε τροχιά ανόδου 3%, ο S&P 500 ενισχύεται περίπου 2% και κυνηγά την 6η νικηφόρα του εβδομάδα, ενώ ο Dow Jones ακολουθεί πιο πίσω με κέρδη 0,7%.

Όσο αφορά την απασχόληση στις ΗΠΑ, αυτή παρουσίασε νέα άνοδο τον Απρίλιο, ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 4,3%, υποδεικνύοντας την ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας και ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Fed θα αφήσει τα επιτόκια αμετάβλητα για κάποιο χρονικό διάστημα.

Οι μισθοδοσίες εξαιρουμένου του γεωργικού τομέα αυξήθηκαν κατά 115.000 τον περασμένο μήνα, ενώ οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 62.000 τον Μάρτιο.

Στο κεφάλαιο "Μέση Ανατολή", ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ «θα πρέπει να γνωρίζουν κάτι σήμερα» σχετικά με την απάντηση του Ιράν στην πρόταση ειρήνης. Αυτό έρχεται μετά την ανακοίνωση των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης την Πέμπτη ότι το Ιράν εξέταζε μηνύματα από τις ΗΠΑ που ελήφθησαν μέσω Πακιστανών μεσολαβητών, ωστόσο δεν είχε ακόμη καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα.

Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο κινείται οριακά χαμηλότερα, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου West Texas Intermediate να υποχωρούν σχεδόν 1% στα περίπου 94 δολάρια ανά βαρέλι, ακόμη και μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις «απέκρουσαν απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις και απάντησαν με επιθέσεις αυτοάμυνας» καθώς τρία αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ διέσχισαν την πλωτή οδό.