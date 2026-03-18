Συνάντηση Γεραπετρίτη - Βάντεφουλ: «Επιβεβαίωση της συμπόρευσης με Γερμανία σε κρίσιμα ζητήματα»

Ως επιβεβαίωση της συμπόρευσης Ελλάδας - Γερμανίας περιέγραψε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης την επίσκεψή του στο Βερολίνο σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη διεθνή συγκυρία.

Κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ, κεντρικό ζήτημα αποτέλεσε η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και ο αποκλεισμός των Στενών του Χορμούζ, ενώ διαπιστώθηκε ταύτιση απόψεων σχετικά με την μη εμπλοκή των δύο χωρών σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή του Κόλπου. Στο ίδιο πλαίσιο συζητήθηκε η στήριξη της Κύπρου, αλλά και η προοπτική διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια και η πιθανότητα νέων μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη.

Οι δύο υπουργοί τόνισαν κατ' επανάληψη ότι οι χώρες τους δεν σκοπεύουν να εμπλακούν στην σύγκρουση γύρω από το Ιράν. «Η θέση της Ελλάδας ήταν από την αρχή σαφής, δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο (…) Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των ναυτικών μας που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον Κόλπο και των ελληνικών πλοίων που βρίσκονται ουσιαστικά εγκλωβισμένα στην περιοχή», δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης και κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη «να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας». Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, εξήγησε, δεν συνδέεται μόνο με τις τιμές του πετρελαίου, αλλά και με την επισιτιστική ασφάλεια και με την ευημερία και την κοινωνική συνοχή σε παγκόσμιο επίπεδο. «Προέχει να επιστρέψουμε στην διπλωματία ώστε να αποκατασταθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας - κάθε απειλή εναντίον της είναι μη ανεκτή», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών.

Διαβάστε ακόμα - Γεραπετρίτης: Προτεραιότητά μας η ασφάλεια των ναυτικών μας στον Κόλπο

Η ελληνική πλευρά πάντως, με το βλέμμα και στη ναυτική δύναμη της χώρας, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης από τα Στενά του Χορμούζ, με τον υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι «δεν είναι δυνατόν να υπάρχει οποιαδήποτε απειλή για τα πλοία» και να ζητά μια «ευρύτερη, οικονομική συμμαχία για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας», σε συνεννόηση με τους δρώντες στην περιοχή, τις χώρες του Κόλπου και το Ιράν, προκειμένου να κατοχυρωθεί ότι η ναυσιπλοΐα θα συνεχίζεται ανεπηρέαστη από οποιαδήποτε ένοπλη σύρραξη. Μια διαρκής λύση, διευκρίνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, είναι εφικτή μόνο στο πλαίσιο ευρύτερης συμμαχίας και υπό την σκέπη διεθνών οργανισμών και κυρίως των Ηνωμένων Εθνών. Διπλωματικές πηγές χαρακτήριζαν πάντως τις εισηγήσεις για στρατιωτική συνοδεία των πλοίων που διέρχονται τα Στενά του Χορμούζ ως «ανώριμες» και «μη επεξεργασμένες» προσεγγίσεις, οι οποίες θα μπορούσαν μάλιστα να στοχοποιήσουν τα πλοία και τα πληρώματά τους, ενώ τόνιζαν ότι «υποτιμήθηκε η επίδραση του ελέγχου του Χορμούζ».

Στο ίδιο πνεύμα, ο Γιόχαν Βάντεφουλ σημείωσε μεν ότι είναι προς το συμφέρον της Γερμανίας και της Ευρώπης να είναι ανοιχτά τα Στενά, τόνισε ωστόσο για μία ακόμη φορά ότι η χώρα του «δεν θα συμμετάσχει» στην ένοπλη σύγκρουση και ξεκαθάρισε ότι «μπορούμε να εγγυηθούμε ασφαλή ναυσιπλοΐα στην περιοχή μόνο στο πλαίσιο μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας» και σε συνεννόηση με τις χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένου και του Ιράν. Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε επίσης ότι χρειάζεται ακόμη υπομονή, τόνισε όμως ταυτόχρονα και ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα. Ελληνικές διπλωματικές πηγές υπογράμμιζαν σχετικά ότι δεν μπορεί να προβλεφθεί η εξέλιξη και το τέλος της σύγκρουσης, αλλά «θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα πιθανά βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα σενάρια».

Κατά τη συνάντηση των δύο υπουργών διαπιστώθηκε επίσης κοινή οπτική και σχετικά με την κατάσταση στον Λίβανο και στη Δυτική Όχθη. «Εκφράζουμε την στήριξή μας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου και τασσόμαστε υπέρ των προσπαθειών του Λιβάνου για την διατήρηση της σταθερότητας, αλλά και της βούλησης του νέου προέδρου Ζοζέφ Αούν για διεξαγωγή απευθείας διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ», δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Η ελληνική πλευρά θεωρεί επιπλέον εξαιρετικά επικίνδυνη μια πιθανή χερσαία επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο κύμα εξτρεμισμού. Αντίστοιχα, χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους εξέφρασε την «βαθιά ανησυχία» του Βερολίνου «καθώς παρακολουθούμε προετοιμασίες για μείζονα ισραηλινή χερσαία επίθεση, η οποία θα οδηγούσε σε δραματική επιδείνωση των ήδη δυσμενών συνθηκών από ανθρωπιστική πλευρά».

Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε παράλληλα την ανησυχία του και για τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη και για τον κίνδυνο δημιουργίας αρνητικών τετελεσμένων. «Η μόνη ρεαλιστική και βιώσιμη λύση είναι η μόνιμη ειρήνη μέσω της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους που θα εγγυάται όμως πλήρως και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή και ιδίως την ασφάλεια του Ισραήλ», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών και πρόσθεσε ότι απαιτείται μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής «ώστε να μπορεί ωφέλιμα και αποτελεσματικά να αναλάβει την διοίκηση της Γάζας και της Δυτικής Όχθης».

Ελληνικές διπλωματικές πηγές εξέφραζαν πάντως την πεποίθηση ότι η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή δεν θα επηρεάσει τον τουρισμό στην χώρα ενόψει της θερινής περιόδου, κάνοντας λόγο και για ανάλογη εικόνα στην κίνηση του κλάδου. Απέδιδαν μάλιστα την εμπιστοσύνη των επισκεπτών της Ελλάδας τόσο στην ουσιαστική ασφάλεια που παρέχει η χώρα, όσο και στην «παράσταση ασφάλειας» που έχει εμπεδώσει. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν μάλιστα ότι η Τουρκία εκφράζει την δυσαρέσκειά της για τις πρόσφατες κινήσεις των ελληνικών δυνάμεων, υπογράμμιζαν ωστόσο ότι οι εταίροι της Ελλάδας αντιλαμβάνονται απολύτως ότι υπό καθεστώς πολέμου, είναι αυτονόητη η επιπλέον προστασία της χώρας μας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ