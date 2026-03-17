Ανησυχία Γεραπετρίτη για την κατάσταση στον Λίβανο και στη Δυτική Όχθη

Την ανησυχία του για την κατάσταση στον Λίβανο και στη Δυτική Όχθη εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το Βερολίνο, όπου νωρίτερα σήμερα είχε συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό του, Γιόχαν Βάντεφουλ.

«Εκφράζουμε την στήριξή μας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου», δήλωσε ο υπουργός και τάχθηκε υπέρ των προσπαθειών του Λιβάνου για την διατήρηση της σταθερότητας, αλλά και της βούλησης του νέου προέδρου Ζοζέφ Αούν για διεξαγωγή απευθείας διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ.

Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε παράλληλα την ανησυχία του και για τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη και για τον κίνδυνο δημιουργίας αρνητικών τετελεσμένων. «Η μόνη ρεαλιστική και βιώσιμη λύση είναι η μόνιμη ειρήνη, μέσω της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους που θα εγγυάται όμως πλήρως και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή και ιδίως την ασφάλεια του Ισραήλ», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών και πρόσθεσε ότι απαιτείται μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής «ώστε να μπορεί ωφέλιμα και αποτελεσματικά να αναλάβει την διοίκηση της Γάζας και της Δυτικής Όχθης».

