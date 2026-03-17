Γεραπετρίτης: Προτεραιότητά μας η ασφάλεια των ναυτικών μας στον Κόλπο

«Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των ναυτικών μας που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον Κόλπο και των ελληνικών πλοίων που βρίσκονται ουσιαστικά εγκλωβισμένα»

«Η θέση της Ελλάδας ήταν από την αρχή σαφής, δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ανέδειξε ως βασική ελληνική προτεραιότητα την «ασφάλεια των ναυτικών μας και των ελληνικών πλοίων» που βρίσκονται στην περιοχή του Κόλπου, ενώ ζήτησε οικουμενική συμμαχία η οποία θα εγγυάται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, ανεξαρτήτως ενόπλων συρράξεων.

«Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των ναυτικών μας που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον Κόλπο και των ελληνικών πλοίων που βρίσκονται ουσιαστικά εγκλωβισμένα στην περιοχή. Καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε πριν από λίγο με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ, στο Βερολίνο και επισήμανε ότι «η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας δεν συνδέεται μόνο με τις τιμές του πετρελαίου, αλλά και με την επισιτιστική ασφάλεια και με την ευημερία και την κοιονωνική συνοχή σε παγκόσμιο επίπεδο». Προέχει, υπογράμμισε, να επιστρέψουμε στην διπλωματία ώστε να αποκατασταθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας - «κάθε απειλή εναντίον της είναι μη ανεκτή».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για «εξαιρετικά μεγάλη ευαισθησία» των Στενών του Ορμούζ και ανέφερε ότι «δεν είναι δυνατόν να υπάρχει οποιαδήποτε απειλή για τα πλοία που τα διέρχονται», τασσόμενος υπέρ μιας «ευρύτερης, οικουμενικής συμμαχίας για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας», σε συνεργασία με τους δρώντες στην περιοχή, με τις χώρες του Κόλπου - και με το Ιράν -, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ελευθερία ναυσιπλοΐας θα παραμείνει ανεπηρέαστη από οποιαδήποτε ένοπλη σύρραξη. «Δεν είναι το βέλτιστο να υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις συμφωνιών έτσι ώστε να εισέρχονται ή να εξέρχονται πλοία από τα Στενά του Ορμούζ. Εκείνο που επιθυμούμε είναι μια πάγια, γενική, διαρκής λύση η οποία θα διασφαλίζει την ειρήνη και αυτό μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο ευρύτερης συμμαχίας και υπό τη σκέπη διεθνών οργανισμών και ιδίως των Ηνωμένων Εθνών», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης και παρέπεμψε στις σχετικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ