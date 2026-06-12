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Σπανάκης: Επτά νέες θέσεις εργασίας στα ΚΕΠ Μυτιλήνης και Λίμνης Πλαστήρα

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Σπανάκης: Επτά νέες θέσεις εργασίας στα ΚΕΠ Μυτιλήνης και Λίμνης Πλαστήρα
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Επτά νέες θέσεις προσωπικού κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών δημιουργούνται σε δύο Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών με αποφάσεις που υπέγραψε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης.

Επτά νέες θέσεις προσωπικού κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών δημιουργούνται σε δύο Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών με αποφάσεις που υπέγραψε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης.

Από αυτές, οι έξι αφορούν στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Μυτιλήνης και μία στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα.

Η μισθοδοσία των υπαλλήλων, που θα καλύψουν τις επτά αυτές θέσεις, θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Δήμων Μυτιλήνης και Λίμνης Πλαστήρα, οι οποίοι με τη σειρά τους, μέσω των επιπλέον θέσεων, θα εξυπηρετήσουν τις αυξημένες ανάγκες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών, δημοτών και επισκεπτών.

Ο κ. Σπανάκης υπογράμμισε ότι: «Η δημιουργία νέων θέσεων προσωπικού στα Κ.Ε.Π. των Δήμων Μυτιλήνης και Λίμνης Πλαστήρα, σε συνέχεια μάλιστα της πρόβλεψης άλλων εννέα (9) θέσεων στα Κ.Ε.Π. των Δήμων Μαραθώνα, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Μαλεβιζίου, συνολικά δηλαδή 16 νέων θέσεων προσωπικού, θα βελτιώσει το επίπεδο παροχής υπηρεσιών και εξυπηρέτησης ιδίως των ηλικιωμένων, των ατόμων χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο και των ατόμων με αναπηρίες. Η αύξηση των θέσεων θα διευκολύνει και τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των Κ.Ε.Π.

Το Υπουργείο Εσωτερικών συνδράμει ουσιαστικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ικανοποιεί κάθε αίτημα που υποβάλει και αποσκοπεί στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, δημοτών και επισκεπτών, στη μείωση της γραφειοκρατίας και τελικά στην αποτελεσματική διεκπεραίωση των υποθέσεων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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