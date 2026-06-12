Οι Βρυξέλλες απαγορεύουν τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια από το 2027

Η περιφέρεια των Βρυξελλών επισημαίνει ότι παρόμοιες αποφάσεις έχουν ληφθεί στο Παρίσι, τη Μαδρίτη και την Πράγα τα τελευταία χρόνια.

Τα ηλεκτρικά πατίνια θα απαγορευτούν στις Βρυξέλλες το 2027, ανακοίνωσε η περιφέρεια των Βρυξελλών, επικαλούμενη ανησυχίες για την ασφάλεια. «Πάρα πολλά ατυχήματα, πάρα πολλά προβλήματα… Οι Βρυξέλλες γυρίζουν σελίδα στα ενοικιαζόμενα ηλεκτρoκίνητα πατίνια», ανέφερε ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης Μπορίς Ντιγιέ.

Η περιφέρεια των Βρυξελλών επισημαίνει ότι παρόμοιες αποφάσεις έχουν ληφθεί στο Παρίσι, τη Μαδρίτη και την Πράγα τα τελευταία χρόνια. Στην πρωτεύουσα του Βελγίου, οι άδειες που χορηγήθηκαν στους υφιστάμενους φορείς εκμετάλλευσης, στις εταιρίες Bolt και Dott, λήγουν στο τέλος του 2026, ανέφερε η περιφερειακή κυβέρνηση.

Η υπηρεσία ενοικιαζόμενων ποδηλάτων θα διατηρηθεί. Η Bolt και η Dott κατήγγειλαν την απαγόρευση των κοινόχρηστων ηλεκτρικών πατινιών το 2027. Το συνδικάτο ACV-CSC επέκρινε την «βάρβαρη» απόφαση της περιφέρειας, που «θέτει σε κίνδυνο 60 θέσεις εργασίας στον πάροχο υπηρεσιών κοινόχρηστων ηλεκτροκίνητων πατινιών, την Dott».

«Η πλειονότητα των εργαζομένων τους οποίους αφορά είναι χαμηλής ειδίκευσης, γεγονός που καθιστά την επανένταξή τους ιδιαίτερα δύσκολη», πρόσθεσε το συνδικάτο. Η περιφερειακή κυβέρνηση αιτιολογεί την απαγόρευση επικαλούμενη μια «ανησυχητική» αύξηση των ατυχημάτων.

Το 2025, 666 άτομα τραυματίστηκαν στις Βρυξέλλες σε ατυχήματα με ηλεκτροκίνητα πατίνια, αύξηση 26% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την περιφέρεια. Η περιφερειακή κυβέρνηση επικρίνει επίσης «τα ηλεκτρικά πατίνια που δεν είναι σωστά σταθμευμένα και εμποδίζουν συχνά άλλους χρήστες του δρόμου».

Και καταγγέλλει «τη χρήση ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών πατινιών για εγκληματικούς σκοπούς», ιδίως από εμπόρους ναρκωτικών. Το Παρίσι έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που απαγόρευσε πλήρως αυτά τα ενοικιαζόμενα δίτροχα το 2023 έπειτα από ψηφοφορία που διοργάνωσε το δημοτικό συμβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ