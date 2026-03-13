Μήνυμα Τραμπ για Στενά του Ορμούζ - «Τραυματίας και πιθανώς παραμορφωμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ»»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνοδεύσουν πλοία προκειμένου να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, αν χρειαστεί, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News.

Ξεκάθαρος ότι οι ΗΠΑ θα συνοδεύσουν πλοία προκειμένου να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, αν χρειαστεί, εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News και η οποία προβλήθηκε σήμερα, ενώ πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον θα πλήξει το Ιράν «πολύ σκληρά στη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας», με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να διανύει την 14η ημέρα του.

Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα προσφέρουν βοήθεια στα δεξαμενόπλοια που περνούν από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε: «Θα το κάναμε αν χρειαζόταν, αλλά, ξέρετε, ελπίζω ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά. Θα δούμε τι θα συμβεί» αλλά δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες. «Θα τους πλήξουμε πολύ σκληρά στη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στην Τεχεράνη.

Χέγκσεθ: Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει τραυματιστεί και πιθανώς έχει παραμορφωθεί

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Νταν Κέιν, πραγματοποιούν συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο, ενώ η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον τέσσερις Αμερικανοί στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή αεροσκάφους ανεφοδιασμού στο δυτικό Ιράκ, σε ένα περιστατικό που, όπως ανέφερε, «δεν οφειλόταν σε εχθρικά πυρά ή πυρά φίλιων δυνάμεων», αλλά στο οποίο εμπλέκονταν ένα δεύτερο αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού.

Ο Πιτ Χέγκσεθ ξεκίνησε την ενημέρωση λέγοντας ότι οι ΗΠΑ «αποδεκατίζουν τις ένοπλες δυνάμεις του ριζοσπαστικού ιρανικού καθεστώτος με τρόπο που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί». «Ποτέ στο παρελθόν ένας σύγχρονος, ικανός στρατός, όπως αυτός που διέθετε το Ιράν, δεν έχει καταστραφεί τόσο γρήγορα και δεν έχει καταστεί ανίκανος να πολεμήσει. Είπαμε ότι δεν θα ήταν μια δίκαιη μάχη, και όντως δεν ήταν» επεσήμανε.

Ο Χέγκσεθ αναφέρει ότι οι αεροπορικές δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν χτυπήσει περισσότερους από 15.000 εχθρικούς στόχους. «Αυτό σημαίνει πάνω από 1.000 την ημέρα, κάτι που καμία άλλη συμμαχία χωρών στον κόσμο δεν μπορεί να κάνει», πρόσθεσε. Παράλληλα, μοιράστηκε τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με όσα γνωρίζουν οι ΗΠΑ για την υγεία του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Politico: Πέντε λόγοι γιατί οι τιμές πετρελαίου δεν θα επιστρέψουν στα προ Ιράν επίπεδα

«Γνωρίζουμε ότι ο νέος, λεγόμενος – και όχι και τόσο ανώτατος – ηγέτης είναι τραυματισμένος και πιθανώς παραμορφωμένος», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ενώ σημείωσε ότι η ηγεσία του Ιράν κρύβεται και ότι η βούληση των ΗΠΑ είναι «ακλόνητη, οι επιλογές μας έχουν μεγιστοποιηθεί και οι δυνατότητές μας συνεχίζουν να ενισχύονται».

«Ο Πρόεδρος Τραμπ κρατά τα ηνία. Αυτός θα καθορίσει το ρυθμό, το τέμπο και το χρονοδιάγραμμα αυτής της σύγκρουσης» διευκρίνισε και πρόσθεσε ότι σήμερα θα σημειωθεί «για άλλη μια φορά ο μεγαλύτερος αριθμός επιθέσεων που έχουν πραγματοποιήσει οι ΗΠΑ πάνω από τους ουρανούς του Ιράν». Ο Χαμενεΐ, ο οποίος διορίστηκε για να διαδεχθεί τον πατέρα του, εξέδωσε χθες την πρώτη του δήλωση, αλλά δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως και δεν την διάβασε ο ίδιος.

Το Ιράν ορκίζεται ότι θα δώσει στις ΗΠΑ και το Ισραήλ ένα «αξέχαστο μάθημα»

Το Ιράν δεσμεύτηκε να δώσει αυτό, που ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του, χαρακτήρισε ως «αξέχαστο μάθημα» στους εχθρούς του στις ΗΠΑ και το Ισραήλ. «Δεν μπορούμε να δεχτούμε να μιλάνε για διάλογο και κατάπαυση του πυρός κάθε τόσο και μετά να αντιμετωπίζουμε την επανάληψη αυτών των εγκλημάτων και του πολέμου. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι αποφασισμένες να δώσουν στον εχθρό ένα αξέχαστο μάθημα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.