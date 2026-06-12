Το Spetses Mini Marathon γιορτάζει! 15 χρόνια Ιστορίας που άλλαξαν τον χάρτη του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα

Με μία ξεχωριστή ημέρα αφιερωμένη στην ιστορία, τους ανθρώπους και το μέλλον του θεσμού, πραγματοποιήθηκε στο πανέμορφο νησί των Σπετσών η συνέντευξη Τύπου ενόψει της διαδρομής των 15 χρόνων του Spetses Mini Marathon.

Με μία ξεχωριστή ημέρα αφιερωμένη στην ιστορία, τους ανθρώπους και το μέλλον του θεσμού, πραγματοποιήθηκε στο πανέμορφο νησί των Σπετσών η συνέντευξη Τύπου ενόψει της διαδρομής των 15 χρόνων του Spetses Mini Marathon.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο εμβληματικό Μουσείο της Μπουμπουλίνας, ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα του νησιού, σηματοδοτώντας την έναρξη των επίσημων εκδηλώσεων για τη διοργάνωση-ορόσημο του 2026.

Από το 2011 μέχρι σήμερα, το Spetses Mini Marathon έχει εξελιχθεί από μία πρωτοποριακή αθλητική πρωτοβουλία, στο μεγαλύτερο multi-sport event της χώρας , με διεθνή απήχηση, χιλιάδες συμμετοχές από όλο τον κόσμο και μία κοινότητα που κάθε χρόνο μεγαλώνει, ενισχύοντας τη συμμετοχική της βάση και το διεθνές αποτύπωμά της.

Η ημέρα ξεκίνησε με τη μεταφορά των προσκεκλημένων από τον Πειραιά προς τις Σπέτσες, μέσω ειδικά προσαρμοσμένου δρομολογίου της Alpha Lines, Exclusive Transportation Partner της Συνέντευξης Τύπου της διοργάνωσης, δίνοντας από την πρώτη στιγμή τον τόνο μιας ημέρας αφιερωμένης στα 15 χρόνια του θεσμού.

Εκπρόσωποι των media, θεσμικοί φορείς, χορηγοί, αθλητές, εθελοντές και συνεργάτες της διοργάνωσης έδωσαν το παρών σε μία συνάντηση με ιδιαίτερα συγκινησιακό χαρακτήρα, ανατρέχοντας στις σημαντικότερες στιγμές μιας διαδρομής 15 ετών που συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και στη διαμόρφωση ενός ισχυρού destination storytelling για τις Σπέτσες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους εθελοντές, τη «ραχοκοκαλιά» του θεσμού, οι οποίοι με την αφοσίωση και το πάθος τους έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διαχρονική επιτυχία της διοργάνωσης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκαν οι διαχρονικοί χορηγοί και υποστηρικτές του θεσμού για τη συμβολή τους στην πορεία των τελευταίων 15 ετών. Μεταξύ αυτών, η Melissa, η L’Oréal και η GU Energy οι οποίες συμπορεύονται με τη διοργάνωση από τα πρώτα της βήματα, καθώς και οι bwin, Under Armour, Arla Protein, Garmin, Herbalife και Deloitte, χορηγοί που επί 10 συναπτά έτη έχουν ταυτίσει την παρουσία τους με την πορεία της. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν σημαντικές πρωτοβουλίες που

ενισχύουν το κοινωνικό αποτύπωμα του αγώνα, όπως η συνεργασία με το ‘’Όραμα Ελπίδας’’ του Ομίλου Motor Oil, ενώ ανακοινώθηκε και η έναρξη της συνεργασίας με την Eurobank ως Financial Partner της διοργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ξεχώρισαν με τις τοποθετήσεις τους προσωπικότητες που έχουν συνδεθεί με διαφορετικά κεφάλαια της 15ετούς διαδρομής του Spetses Mini Marathon. Ανάμεσά τους, ο executive σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου και οι Ολυμπιονίκες Παναγιώτης Μαντής και Παύλος Καγιαλής , Κλέλια και Άννυ Πανταζή καθώς και οι πρωταθλήτριες Στίβου , Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και Αναστασία Μαρινάκου, οι οποίοι μοιράστηκαν προσωπικές εμπειρίες και στιγμές που αποτυπώνουν την εξέλιξη του θεσμού μέσα στον χρόνο. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η ανακοίνωση της Δημάρχου Σπετσών για μια ιστορική πρωτοβουλία του Δήμου, σύμφωνα με την οποία o δημοτικός χώρος πλησίον του μουσείου της Μπουμπουλίνας θα διαμορφωθεί σε πλατεία με έξοδα της διοργάνωσης και θα ονομαστεί σε ‘’Πλατεία Εθελοντών’’, με αφορμή τα 15 χρόνια της διοργάνωσης, τιμώντας τους σπετσιώτες εθελοντές. Μάλιστα ,μετά τη συνέντευξη τύπου, η δήμαρχος Ευγενία Φραγγιά από κοινού με την οργανωτική αρχή και όλους τους χορηγούς, προχώρησαν στη συμβολική φύτευση του πρώτου δέντρου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας δράσης που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Οκτώβριο. Η εμπειρία κορυφώθηκε με το lunch που προσέφεραν η Melissa και Terra Creta στο Poseidonion Grand Hotel, όπου οι καλεσμένοι μοιράστηκαν στιγμές χαλάρωσης και φιλοξενίας.

Μέσα σε αυτά τα χρόνια, το Spetses Mini Marathon έχει φιλοξενήσει χιλιάδες συμμετέχοντες από δεκάδες χώρες, κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς αθλητές, Ολυμπιονίκες, προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού και της κοινωνίας, ενώ παράλληλα έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της τουριστικής ταυτότητας των Σπετσών, ιδιαίτερα κατά την off-season περίοδο.

Από την πρώτη κιόλας διοργάνωση, το Spetses Mini Marathon οικοδομήθηκε πάνω στην πεποίθηση ότι ο αθλητισμός αποτελεί χώρο συνάντησης, συμμετοχής και συμπερίληψης. Παραμένοντας πιστό στο διαχρονικό του μήνυμα «Νίκη είναι η συμμετοχή», ο θεσμός έχει δημιουργήσει μια ανοιχτή κοινότητα που αγκαλιάζει αθλητές κάθε ηλικίας και επιπέδου, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και διαφορετικές αφετηρίες, με κοινό σημείο αναφοράς τη χαρά της συμμετοχής και της κοινής εμπειρίας.

Η Ιδρύτρια και Πρόεδρος της Οργανωτικής επιτροπής του Spetses Mini Marathon, Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη εμφανώς συγκινημένη, δήλωσε: «Όταν ξεκινήσαμε το Spetses Mini Marathon πριν από 15 χρόνια, ο αθλητικός τουρισμός στην Ελλάδα ήταν μια έννοια σχεδόν άγνωστη. Σήμερα, είμαι περήφανη που η διοργάνωση θεωρείται πρωτοπόρος και σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στη χώρα μας, αποδεικνύοντας τη δύναμη που μπορεί να έχει ένα αθλητικό γεγονός για έναν προορισμό και την τοπική κοινωνία.»

H Δήμαρχος Σπετσών Ευγενία Φραγγιά ανέφερε, κατά, το χαιρετισμό της: «Δεκαπέντε χρόνια μετά, το Spetses Mini Marathon αποτελεί έναν θεσμό που ενώνει αθλητές, επισκέπτες, εθελοντές, χορηγούς και την τοπική κοινωνία γύρω από ένα κοινό όραμα. Με αφορμή αυτή τη σημαντική επέτειο, τιμούμε έμπρακτα τους εθελοντές μας μέσα από τη δημιουργία της “Πλατείας Εθελοντών”, ενός συμβολικού σημείου αναφοράς για τους ανθρώπους που βρίσκονται διαχρονικά πίσω από κάθε επιτυχημένη διοργάνωση.»

Η Ιωάννα Μπερίου, General Manager της bwin, δήλωσε: «Στη bwin, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που γιορτάζουμε μαζί τα 15 χρόνια ενός θεσμού που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στον αθλητικό τουρισμό της χώρας. Το Spetses Mini Marathon έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε μια διοργάνωση-πρότυπο, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες συμμετέχοντες και επισκέπτες. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που προάγουν την άθληση, ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και δημιουργούν αξέχαστες εμπειρίες για όλους.»

Η επετειακή διοργάνωση του Spetses Mini Marathon 2026 αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη στην ιστορία του θεσμού, με αυξημένες συμμετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, νέες δράσεις, επετειακές activations και ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που θα αναδείξει ακόμη περισσότερο τη σύνδεση αθλητισμού, εμπειρίας

και προορισμού.Το Spetses Mini Marathon 2026 θα πραγματοποιηθεί στις Σπέτσες από τις 2 έως 4 Οκτωβρίου 2026. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε το https://spetsesmarathon.com/

Τον Αγώνα στηρίζουν:

Μέγας Χορηγός είναι η Entain plc με το brand Bwin. Η Entain plc αποτελεί παγκόσμια ηγέτιδα στη διαδικτυακή και επίγεια ψυχαγωγία, στην υποστήριξη όλων των αθλημάτων και του Υπεύθυνου Παιχνιδιού ανά τον κόσμο. Με τη μοναδική τεχνολογική της πλατφόρμα, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω μερικών από τα πιο δημοφιλή brands της αγοράς που περιλαμβάνουν τις bwin, sportingbet, vistabet και Ladbrokes.

Χορηγός του Spetses Mini Marathon 2026 θα είναι για ακόμη μία φορά η Under Armour, brand του Ομίλου Φάις. Η κορυφαία αθλητική εταιρία έρχεται για να παρουσιάσει νέες σειρές παπουτσιών & ρούχων που προσφέρουν μοναδικό στυλ & επιδόσεις σε κάθε στιγμή της ημέρας. Καθ'ολη όλη τη διάρκεια του τριημέρου, η Under

Armour θα βρίσκεται στο πλευρό όλων των δρομέων ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εμπειρία του κορυφαίου sports brand προς τον αθλούμενο.

Η Eurobank συμμετέχει φέτος ως Financial Partner του Spetses Mini Marathon, στηρίζοντας έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα. Η συνεργασία αυτή αντανακλά κοινές αξίες, όπως η συνέπεια, η συλλογικότητα, η προσπάθεια για διαρκή βελτίωση και η δημιουργία θετικού αποτυπώματος στις τοπικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο της διαχρονικής στήριξης πρωτοβουλιών που προάγουν τον αθλητισμό, την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη, η Eurobank ενισχύει δράσεις που συμβάλλουν στην ανάδειξη της Ελλάδας ως σύγχρονου προορισμού αθλητικού τουρισμού και ποιοτικών εμπειριών. Την Τράπεζα θα εκπροσωπήσουν οι Ολυμπιονίκες Παναγιώτης Μάντης και Παύλος Καγιαλής, μαζί με στελέχη της Eurobank. Μέσα από τη διαδρομή και τις διακρίσεις τους, οι δύο αθλητές εκφράζουν διαχρονικά τις αξίες της συλλογικής προσπάθειας, της αφοσίωσης, της επιμονής και της συνεχούς εξέλιξης.

Το Arla PROTEIN, με μία πρωτοποριακή σειρά γευστικών προϊόντων, με φυσική πρωτεΐνη γάλακτος και χαμηλά λιπαρά, που αποτελούν έναν εύκολο και υγιεινό τρόπο ενίσχυσης του οργανισμού για όποιον ακολουθεί ένα δυναμικό τρόπο ζωής, με την ομάδα του να αναλαμβάνει να προσφέρει τον κατάλληλο χώρο για αποκατάσταση προσφέροντας τα προϊόντα της αλλά και ειδικό χώρο για διατάσεις πριν και μετά τους αγώνες, υπό την καθοδήγηση έμπειρων γυμναστών του Training Room.

Ως επίσημος χορηγός αντηλιακής φροντίδας της εκδήλωσης, η Vichy Laboratoires παρέχει την πλήρη αντηλιακή κάλυψη όλων των συμμετεχόντων με την κορυφαία

σειρά Capital Soleil υπογραμμίζοντας τη ζωτική σημασία της καθημερινής προστασίας από τον ήλιο για τη διατήρηση μιας υγιούς και λαμπερής επιδερμίδας. Η προηγμένη σύνθεση των προϊόντων, βασισμένη σε δερματολογικά ελεγμένα συστατικά, παρέχει εξαιρετικά υψηλή προστασία, ενώ η ανάλαφρη υφή της και η αντοχή της στο νερό και τον ιδρώτα την καθιστούν ιδανική επιλογή ακόμα και για τις πιο απαιτητικές προπονήσεις.

Η Herbalife, επίσημος υποστηρικτής διατροφής της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας και πρώτη εταιρεία στον κόσμο στα συμπληρώματα διατροφής για το αδυνάτισμα, βρίσκεται πάντα στο πλευρό των συμμετεχόντων με τα κατάλληλα προϊόντα διατροφής πριν και μετά τον αγώνα. Με γνώμονα την υποστήριξη ενός δραστήριου

τρόπου ζωής και της αθλητικής απόδοσης, συνέβαλε ουσιαστικά ενισχύοντας την ενέργεια, την αποκατάσταση και τη συνολική τους απόδοση των συμμετεχόντων.

Η Deloitte, κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τεχνολογικές λύσεις και ψηφιακό μετασχηματισμό εταιρειών, στρατηγική, διαχείριση κινδύνων και χρηματοοικονομικές συναλλαγές, καθώς και ελεγκτικών, φορολογικών και νομικών υπηρεσιών, με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα. Το brand RIO mare, ηγέτης στην κατηγορία του Κονσερβοποιημένου Τόνου, αναδεικνύει τη σημασία των ψαρικών στην υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Με γευστικές συνταγές κορυφαίας ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας, δίνει τη δική του μοναδική γεύση στους αγώνες.

Το Borotalco, το καινοτόμο brand αποσμητικών σώματος γίνεται ο πολύτιμος σύμμαχος αθλητών και θεατών, προσφέροντας φρεσκάδα και προστασία που διαρκεί. Με την ενισχυμένη αντιιδρωτική του δράση και το μοναδικό του άρωμα, συνοδεύει κάθε βήμα της διαδρομής, κάθε πρόκληση και κάθε επιτυχία, ενισχύοντας τη μοναδική εμπειρία που προσφέρει το Spetses Mini Marathon. Η Melissa, ένας από τους πιο διαχρονικούς χορηγούς του Spetses Mini Marathon και των παιδικών αγώνων Δημοτικού, συνέχισε την παράδοσή της με το καθιερωμένο Melissa Pasta Night. Εκεί, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν συνταγές βασισμένες στην πλούσια γκάμα των προϊόντων της, με ξεχωριστή αναφορά στη σειρά High Protein με νέα ενισχυμένη συνταγή με 25g πρωτεΐνες ανά 100g που αποτελει μια εξαιρετική λύση για όσους επιθυμούν να ενισχύσουν την καθημερινή τους διατροφή με πρωτεΐνη. Μέσα από τη διαρκή καινοτομία της, η Melissa συνεχίζει να προσφέρει επιλογές για κάθε διατροφική προτίμηση, συνδυάζοντας την παράδοση με τη σύγχρονη διατροφή και καλύπτοντας τις ανάγκες των καταναλωτών για νόστιμες, υγιεινές και θρεπτικές επιλογές.

Η GARMIN, η κορυφαία κατασκευάστρια προϊόντων και εφαρμογών, που έχει αλλάξει των τρόπο ζωής και προπόνησης των αθλητών όλων των επιπέδων, θα είναι για άλλη μια χρονιά Timing Sponsor της διοργάνωσης. Η φαρμακοβιομηχανία Intermed του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη Θα στηρίξουν για μια ακόμη χρονιά με τα προϊόντα τους τους αγώνες με τα κορυφαία αντισηπτικά Reval, αλλά και τα VitaFix Gummies και UniDent Kids.

Η Arena, το κορυφαίο κολυμβητικό brand παγκοσμίως με τα καλύτερα προϊόντα για πισίνα και θάλασσα, θα βρίσκεται ξανά στο Spetses Mini Marathon! Όλοι οι αθλητές της κολύμβησης θα αγωνίζονται με σκουφάκια Arena, ενώ στη διαδρομή των 3 χιλιομέτρων οι συμμετέχοντες κολυμπούν με την ασφάλεια των ειδικών πλωτήρων της εταιρείας. Η Arena έρχεται για να προσφέρει μία ξεχωριστή εμπειρία κολύμβησης και να αναδείξει το πάθος για τον αθλητισμό και τη θάλασσα στο Spetses Mini Marathon!

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ της Coca-Cola Τρία Έψιλον, θα φροντίσει για μια ακόμα χρονιά τη σωστή ενυδάτωση των αθλητών. Συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερό του ΑΥΡΑ για πολλές εκπλήξεις, μοναδικά δώρα και να γνωρίσουν την μασκότ του ΑΥΡΑ, τον Avra Waver! O Μακεδονικός Χαλβάς, το αγαπημένο έδεσμα μικρών και μεγάλων, που προσφέρει γεύση και ποιότητα εδώ και έναν αιώνα, θα χαρίζει δύναμη και ενέργεια σε όλους τους συμμετέχοντες με την υψηλή διατροφική του αξία. Η GU Energy, η Νο1 εταιρεία ειδών αθλητικής διατροφής στον κόσμο και η πρωτοπόρος στην κατηγορία της, με τα πολύτιμα ενεργειακά gels.

Στο πλαίσιο της διαχρονικής του δέσμευσης να στηρίζει ενεργά τον αθλητισμό και τις διοργανώσεις που προάγουν το «ευ αγωνίζεσθαι», ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ο μεγαλύτερος και μοναδικός ελληνικός όμιλος δευτεροβάθμιας υγείας στη χώρα και ένας από τους κορυφαίους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, θα είναι για μια ακόμη χρονιά ο Επίσημος Medical Partner των αγώνων. Ο Όμιλος θα παρέχει ολοκληρωμένη ιατρική κάλυψη, διακομιδές και πρώτες βοήθειες σε επείγοντα περιστατικά, εξασφαλίζοντας την υγεία και ασφάλεια όλων των παρευρισκόμενων, αθλητών, θεατών και εθελοντών, καθ' όλη τη διάρκεια του event. Για τον σκοπό αυτό, θα διαθέσει σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο με έμπειρο πλήρωμα.

Η Colgate πιστεύει ότι όλοι αξίζουν ένα μέλλον γεμάτο χαμόγελα! Για 2η συνεχόμενη χρονιά θα είναι χορηγός στο Spetses Mini Marathon και με τη σειρά Colgate Total Active Prevention θα βρεθεί δίπλα στους συμμετέχοντες, μοιράζοντας χαμόγελα & δώρα, αναδεικνύοντας την πρωταρχική σημασία της ενεργού πρόληψης για ένα υγιές χαμόγελο. Η προηγμένη σύνθεση της Colgate Total Active Prevention καταπολεμά την κύρια αιτία προβλημάτων στοματικής υγείας και έχει κλινικά αποδεδειγμένη 24ωρη αντιβακτηριακή προστασία.

Transportation Partners της διοργάνωσης είναι η Alphalines, η Hellenic Seaways και Magic Sea Ferries, με πλήθος συμμετοχών σε όλα τα αγωνίσματα.

Συντελεστής είναι η Lifeguard Hellas, η οποία παρέχει ναυαγοσωστικές υπηρεσίες κατά τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων τις ημέρες της διοργάνωσης.

Media Partner της διοργάνωσης είναι η Innews και χορηγοί επικοινωνίας η Liquid Media, η Nova, το Shape, το Gazzetta και το BOOM.