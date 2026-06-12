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Βιομηχανία: Ετήσια αύξηση 18,4% για τον Γενικό Δείκτη Τιμών Παραγωγού τον Απρίλιο

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Βιομηχανία: Ετήσια αύξηση 18,4% για τον Γενικό Δείκτη Τιμών Παραγωγού τον Απρίλιο
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Ο Γενικός Δείκτης τον Απρίλιο, σε σύγκριση με τον Μάρτιο, παρουσίασε αύξηση 2,2% έναντι μείωσης 3,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ετήσια αύξηση 18,4% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Απρίλιο 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Τον Απρίλιο του 2025 υπήρξε μείωση 6,3% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2024.

Ο Γενικός Δείκτης τον Απρίλιο, σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2026, παρουσίασε αύξηση 2,2% έναντι μείωσης 3,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2025 - Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2024 - Απριλίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,2% έναντι μείωσης 2,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 18,4%, τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, οφείλεται:

  • Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 31,1%
  • Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 2,5%

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 2,2%, τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2026, οφείλεται:

  • Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 3,3% (Πίνακας 3.ΙI).
  • Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,5% (Πίνακας 2.ΙI).

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tags:
Βιομηχανία
Βιομηχανική παραγωγή
ΕΛΣΤΑΤ
Παραγωγικότητα
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