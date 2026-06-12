Καρχαρίας μάκο τριών μέτρων βγήκε «παγανιά» στην Ανάβυσσο

Σε μία χρονιά με ήδη αυξημένες καταγραφές καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες, θέαθηκε ακόμα ένας καρχαρίας μάκο, αυτή τη φορά σε ακτή τη Αναβύσσου.

Σε μία χρονιά με ήδη αυξημένες καταγραφές καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες, θέαθηκε ακόμα ένας καρχαρίας μάκο, αυτή τη φορά σε ακτή τη Αναβύσσου.

Μάλιστα, βιολόγοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την αυξανόμενη παρουσία ακόμα και λευκών καρχαριών στη Μεσόγειο, ένας ζώο που, αν και δεν είναι ενεργητικός θηρευτής του ανθρώπου, μπορεί κάλλιστα να σκοτώσει έναν ενήλικα.

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