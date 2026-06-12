Σε υψηλό δύο εβδομάδων οι ευρωαγορές με κέρδη 1%

Οι μετοχές των ταξιδιωτικών και ψυχαγωγικών εταιρειών ηγούνται των κερδών με άνοδο 3,4%, με τις Lufthansa και Air France να επιδίδονται σε ράλι 4,6% και 5,7%.

Διευρύνουν τα κέρδη τους οι ευρωαγορές την Παρασκευή, σκαρφαλώνοντας σε υψηλό δύο εβδομάδων αφού έσπασαν χτες το πτωτικό τετραήμερο σερί με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου και τις ελπίδες για εξεύρεση διπλωματικής λύσης στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια βαδίζουν ολοταχώς προς εβδομαδιαία κέρδη 1% μετά την ανακοίνωση Τραμπ για πολύ καλή συμφωνία με το Ιράν, παρόλο που η Τεχεράνη διαψεύδει.

Τα κέρδη στην ημέρα και την εβδομάδα έρχονται επίσης κόντρα στην αύξηση επιτοκίων κατά 0,25% από την ΕΚΤ μετά από 3 χρόνια αλλά και την σημερινή προειδοποίηση του μέλος του ΔΣ και προέδρου της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ για νέο «χτύπημα» στο κόστος δανεισμού τον Ιούλιο, εάν κριθεί απαραίτητο. Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται 1,18% στις 628,89 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 προσθέτει 1,80% στις 6.166 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σημειώνει κέρδη 1,40% στις 24.547 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιείται 1,43% στις 8.318 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 σκαρφαλώνει 0,92% στις 10.398 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο καταγράφει άνοδο 1,49% στις 51.256 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 αναρριχάται 2,31% στις 18.717 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι μετοχές των ταξιδιωτικών και ψυχαγωγικών εταιρειών ηγούνται των κερδών με άνοδο 3,4%, με τις Lufthansa και Air France να επιδίδονται σε ράλι 4,6% και 5,7% αντίστοιχα. Οι τράπεζες «πρασινίζουν» 2,3%, με τις Barclays και Standard Chartered να καταγράφουν άνοδο άνω του 2%. Οι κατασκευαστές εξοπλισμού τεχνητής νοημοσύνης Legrand και Schneider Electric ενισχύονται 1% και 1,4% αντίστοιχα.

Το αργό πετρέλαιο Brent κατρακυλά πάνω από 2% σε χαμηλό 2 μηνών, επεκτείνοντας τις χθεσινές απώλειες, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε τα σχέδια για πλήγμα στο Ιράν, μειώνοντας τους φόβους για κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Στο μέτωπο των μάκρο, ο γερμανικός πληθωρισμός αποκλιμακώθηκε ελαφρώς στο 2,7% τον Μάιο, ενώ η βρετανική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,1% τον Απρίλιο.

Η Κριστίν Λαγκάρντ, στην καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου μετά την ομόφωνη, χωρίς επιφυλάξεις απόφαση της ΕΚΤ τόνισε πως η άνοδος του κόστους δανεισμού απαντά στο μεγάλο ενεργειακό σοκ. Η επικεφαλής της ΕΚΤ εξήγησε πως η απόφαση ήταν απλώς ένα «αρκετά προφανές» βήμα. «Δεν χρειάζεται να το χαρακτηρίσω κάπως. Η κίνηση ήταν ισχυρή σε όλα τα σενάρια» εξήγησε.

Ράλι στην Ασία

Άλμα κατέγραψαν τα ασιατικά χρηματιστήρια με την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή: Ο νοτιοκορεατικός KOSPI εκτοξεύθηκε άνω του 8%, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύθηκε 3,5% και ο TOPIX πρόσθεσε 1,7%. Στην Αυστραλία, ο ASX 200 κατέγραψε άνοδο 1,8%, ενώ στην Κίνα, οι δείκτες CSI 300 και Shanghai Composite κέρδισαν 1,6%, καθώς και ο Straits Times Index της Σιγκαπούρης ενισχύθηκε 0,5%.