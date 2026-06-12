Τσιίπρας: Ο κ. Μητσοτάκης λέει «μία θα είναι η κάλπη», γιατί ξέρει ότι στη δεύτερη θα χάσει

Στις επερχόμενες εκλογές για πρώτη φορά το διακύβευμα δεν θα είναι μόνο η οικονομία, αλλά και η ποιότητα της δημοκρατίας, εκτίμησε.

«Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κανείς είναι να υποτιμήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους», διαμήνυσε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, κληθείς να σχολιάσει τη χθεσινή συνέντευξη του πρωθυπουργού, κατά την διάρκεια συνομιλίας που είχε με δημοσιογράφους στο πλαίσιο του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο Αλ. Τσίπρας δήλωσε «περήφανος» που η πλειοψηφία της κοινής γνώμης κρίνει την πορεία του «έντιμη», παρά τα όποια λάθη έγιναν κατά τη διακυβέρνησή του και ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι ήταν καλύτερα το 2019 σε σχέση με τώρα.

Εκτίμησε, δε, ότι στις επερχόμενες εκλογές για πρώτη φορά το διακύβευμα δεν θα είναι μόνο η οικονομία, αλλά και η ποιότητα της δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό, απάντησε πως μια από τις πιο σημαντικές προτάσεις που έχει κατατεθεί από τους επιστήμονες του Ινστιτούτου Αλ. Τσίπρα για την αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας για διαφάνεια, στην οποία, με τη βοήθεια του ΑΙ, θα παρακολουθούνται όλες οι δημόσιες συμβάσεις και έτσι «δεν θα είναι στο χέρι του κάθε υπουργού να μπορεί να κάνει την απάτη». «Υπάρχει ο τρόπος, δεν υπάρχει η πολιτική βούληση», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για τις πέντε προτεραιότητες που θέτει για την επόμενη κυβέρνηση και τα αντίστοιχα μέτρα που προτείνει, ο Αλ. Τσίπρας έβαλε στην πρώτη θέση την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια, τονίζοντας πως για να αντιμετωπιστεί πρέπει να αλλάξει ο ρόλος της ΔΕΗ, προκειμένου «να καθοδηγεί τον ανταγωνισμό προς όφελος του πολίτη», δηλαδή, όπως είπε, να προβλέπεται ένα εγγυημένο ποσοστό ενέργειας σε σταθερή προσιτή τιμή για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, κάτι που θα οδηγήσει μεσοσταθμικά και στην γενικότερη πτώση των τιμών.

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στην ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της στέγης και των κόκκινων δανείων, δημιουργώντας έναν ειδικό φορέα που θα αναλάβει την αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου αλλά και την σύναψη συμφωνίας με τα funds έτσι ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να αγοράσουν τα δάνειά τους με χαμηλότερες απαιτήσεις απο σήμερα και με διευκολύνσεις ή διαφορετικά τα ακίνητα αυτά να αξιοποιούνται για κοινωνικές κατοικίες και να μην καταλήγουν σε πλειστηριασμούς.

Στα υπόλοιπα μέτρα συμπεριέλαβε τη δωρεάν μετακίνηση με ΜΜΜ για όλους, μέτρο με μικρό δημοσιονομικό κόστος αλλά, με «πολλαπλή αναπτυξιακή, κοινωνική και περιβαλλοντική αξία», την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και την μισθολογική αναβάθμιση των καθηγητών/δασκάλων και γιατρών/νοσηλευτών.

«Πριν δέκα χρόνια, το '15, αν και ήξερα τι θέλω να κάνω, δεν ήξερα πώς. Τώρα ξέρω και τί και πώς», υπογράμμισε ο Αλ. Τσίπρας, ξεκαθαρίζοντας πως όλες οι προτάσεις του κόμματός του είναι «βαθιά επεξεργασμένες, κοστολογημένες και δημοσιονομικά ισορροπημένες». Σχολίασε, δε, ότι το δίλημμα δεν είναι «σταθερότητα ή χάος», αλλά «στασιμότητα ή πρόοδος», τονίζοντας πως το «success story» που διαφημίζει η κυβέρνηση, είναι στην πραγματικότητα, μια στασιμότητα στα νούμερα του '19 ή ακόμα και επιδείνωση σε δείκτες όπως είναι η ανταγωνιστικότητα και οι επενδύσεις.

«Τα επτά αυτά χρόνια ζούμε την ίδια μέθοδο, το ίδιο φάρμακο που μας οδήγησε στην χρεωκοπία», σημείωσε, δηλώνοντας πως ήρθε για να «ξεβολέψει» όλους όσους λένε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, να καταθέσει προτάσεις και να πείσει ότι «υπάρχει άλλος δρόμος». «Ο δρόμος αυτός δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Αλλά αν συνεχίσουμε, δεν υπάρχει διέξοδος, μόνο χειροτέρευση της κατάστασης», είπε και πρόσθεσε: «Δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Του "χασάπη", του "φραπέ" και της Σεμερτζίδου με την Πόρσε. Η Ελλάδα είναι των δημιουργικών, παραγωγικών ανθρώπων, της εργασίας, των νέων που φεύγουν στο εξωτερικό».

Συνεχίζοντας, ο Αλ. Τσίπρας υποστήριξε πως υπάρχει ανάγκη για νέα πρόσωπα στην πολιτική και πως το κόμμα του έχει «στελέχη μέσα από την κοινωνία, με καλά βιογραφικά, τεχνοκρατική αρτιότητα και πολιτική εντιμότητα» και πως οι πόρτες του είναι «ανοιχτές», αλλά δεν προσφέρει «προκρατημένες θέσεις».

Όσον αφορά τις ενδεχόμενες συνεργασίες στην κεντροαριστερά, υπογράμμισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πρόταγμα την ενότητα της Αριστεράς, το οποίο επιτεύχθηκε μόνο στην κάλπη από τον κόσμο που τους έδωσε τα μεγάλα ποσοστά το '12, το '15 ακόμα και το '19. Εκτίμησε, λοιπόν, πως το ίδιο θα γίνει και τώρα, γιατί ο κόσμος θα στηρίξει αυτόν που έχει τη δυνατότητα να φέρει την αλλαγή, που μπορεί να «χτυπήσει τη κυβέρνηση της ΝΔ στην επόμενη ή στις επόμενες κάλπες».

«Ακούω τον κ. Μητσοτάκη να λέει "μία θα είναι η κάλπη", γιατί ξέρει ότι στη δεύτερη θα χάσει. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη για να χάσει από την πρώτη, αλλά μπορεί αυτή η μάχη να έχει δύο στάδια», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ