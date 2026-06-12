Σε πλήρη λειτουργία το Κτηματολόγιο στις Π.Ε. Δυτικής Αττικής και Νήσων

Με την ένταξη των τελευταίων αυτών περιοχών, 141.266 ιδιοκτησίες και 170.646 δικαιώματα ενσωματώνονται σε καθεστώς λειτουργίας κτηματολογίου, σηματοδοτώντας την πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών τους.

Μια νέα εποχή νομικής ασφάλειας και ψηφιακής διαχείρισης ξεκίνησε την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 για 141.266 ιδιοκτησίες στις Περιφερειακές Ενότητες Δυτικής Αττικής και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, με την ένταξη τους σε καθεστώς πλήρους λειτουργίας του Κτηματολογίου. Πρόκειται για τους Δήμους Μάνδρας – Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής και τους Δήμους Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας της Π.Ε. Νήσων.

Με την ένταξη των τελευταίων αυτών περιοχών, 141.266 ιδιοκτησίες και 170.646 δικαιώματα ενσωματώνονται σε καθεστώς λειτουργίας κτηματολογίου, σηματοδοτώντας την πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών τους. Η κατάργηση των παραδοσιακών έγχαρτων διαδικασιών εγκαθιστά ένα σύγχρονο πλαίσιο ταχύτητας και ασφάλειας δικαίου, το οποίο διευκολύνει την άμεση εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών.

Από εδώ και στο εξής, πολίτες και επαγγελματίες στις Π.Ε. Δυτικής Αττικής και Νήσων Αττικής έχουν στη διάθεσή τους ένα ισχυρό ψηφιακό εργαλείο που εξοικονομεί χρόνο, περιορίζει τη γραφειοκρατία και ενισχύει την ασφάλεια των συναλλαγών. Όλες οι διαδικασίες γίνονται πλέον γρήγορα, αξιόπιστα και ψηφιακά, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του πολίτη στο κράτος. Παράλληλα, η οριστική καταγραφή της νομικής και χωρικής πληροφορίας, για όλα τα ακίνητα, δημιουργεί σαφείς κανόνες για την ανάπτυξη και τη διαχείριση της γης, θέτοντας τις βάσεις για τον χωροταξικό σχεδιασμό και τις μελλοντικές επενδύσεις στην περιοχή.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, δήλωσε: «Πλήρες Κτηματολόγιο έχουν από σήμερα στη διάθεσή τους οι κάτοικοι και επαγγελματίες στη Δυτική Αττική και τα Νησιά της Περιφέρειας Αττικής. Κάθε συναλλαγή πλέον γίνεται εύκολα και ψηφιακά, με πλήρη νομική ασφάλεια και σιγουριά. Βρισκόμαστε μία ανάσα πριν την πλήρη ολοκλήρωση του έργου, ενός έργου που αποτελεί εκκρεμότητα δεκαετιών. Στόχος μας είναι κάθε πολίτης να έχει όχι μόνο πλήρη εικόνα όλων των στοιχείων της ακίνητης ιδιοκτησίας του, αλλά και να συναλλάσσεται χωρίς τις καθυστερήσεις και την ταλαιπωρία του παρελθόντος».

Ψηφιακές Υπηρεσίες του Ελληνικού Κτηματολογίου

Υποβολή συμβολαιογραφικών πράξεων (πλην ειδικών περιπτώσεων) μόνο ψηφιακά.

Ψηφιακή διαχείριση νομικών πράξεων από δικηγόρους (εγγραφή προσημείωσης, εξάλειψη εμπράγματων ασφαλειών).

Ηλεκτρονική υποβολή δικαστικών πράξεων μέσω δικαστικών επιμελητών.

Ηλεκτρονική υποβολή πράξεων από τη Δημόσια Διοίκηση (ΑΑΔΕ)

Αιτήσεις για διορθώσεις και πρόδηλα σφάλματα μόνο ψηφιακά.

Έρευνα στην κτηματολογική βάση αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων 24/7 ψηφιακά.

Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο – Καμία φυσική κατάθεση εγγράφων.

Κατάργηση μεγαροσήμων στις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά.

Αποκλειστικά ηλεκτρονικές πληρωμές (e-banking & POS).

Ωράριο λειτουργίας για επιτόπια έρευνα: 08:30 – 13:30 (ενιαία σε όλη τη χώρα).

Ακολουθούν αναλυτικά οι περιοχές που εντάσσονται:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής

Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας: α) Δημοτική Ενότητα Βιλίων και β) Δημοτική Ενότητα Ερυθρών

Περιφερειακή Ενότητα Νήσων

Δήμος Αγκιστρίου

Δήμος Κυθήρων

Δήμος Πόρου

Δήμος Σπετσών

Δήμος Τροιζηνίας

Δήμος Ύδρας

Ως ένα ενιαίο και σύγχρονο ψηφιακό σύστημα, το Ελληνικό Κτηματολόγιο θωρακίζει τα δικαιώματα των πολιτών και αντικαθιστά τις χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες του παρελθόντος. Η ολοκλήρωσή του διαμορφώνει ένα περιβάλλον ασφάλειας δικαίου, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα για τη διαφάνεια των συναλλαγών κάθε πολίτη και επαγγελματία.

Κτηματολογικό Γραφείο Πειραιώς και Νήσων

Διεύθυνση: Φίλωνος 96-98, ΤΚ 18536, Πειραιάς

Τηλέφωνο: 2162022901

Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής

Υποκατάστημα Ελευσίνας (για τους ΟΤΑ Βιλίων, Ερυθρών)

Διεύθυνση: Άρη Βελουχιώτη 42, ΤΚ 19200, Ελευσίνα

Τηλέφωνο: 2130990742