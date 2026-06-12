Green Mocktails: Το σύνθημα της Green φέτος το καλοκαίρι είναι «MOCK THE K.O.K.»

Με τα Green Mocktails και τη νέα γεύση Paloma Fizz, η Green δίνει μια εναλλακτική πρόταση απόλαυσης χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες.

Η Green παρουσιάζει τη νέα επικοινωνία των Green Mocktails, μια καμπάνια που χτίζεται πάνω σε μια επίκαιρη αλήθεια: σε μια περίοδο όπου η υπεύθυνη κατανάλωση απασχολεί όλο και περισσότερο, η ανάγκη για εναλλακτικές επιλογές χωρίς αλκοόλ γίνεται πιο ουσιαστική από ποτέ. Τα Green Mocktails έρχονται να απαντήσουν σε αυτή την ανάγκη, φέρνοντας όλη την εμπειρία ενός cocktail σε μορφή αναψυκτικού, χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες.

Με έντονα χρώματα, σύγχρονη αισθητική και μηνύματα όπως «MOCK THE K.O.K.» και «GAME OVER ΣΤΟ HANGOVER», η καμπάνια μιλά σε όσους θέλουν να απολαμβάνουν τη γεύση και το τελετουργικό ενός cocktail, χωρίς τους περιορισμούς που συνδέονται με το αλκοόλ. Γιατί σήμερα, η εμπειρία ενός cocktail δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από αλκοόλ, ζάχαρη ή θερμίδες για να είναι απολαυστική.

Παράλληλα, η Green καλωσορίζει στη σειρά το νέο Green Mocktail Paloma Fizz, εμπνευσμένο από την εμβληματική Paloma, μία από τις πιο δημοφιλείς cocktail γεύσεις παγκοσμίως. Με δροσερή και ισορροπημένη γεύση, cocktail χαρακτήρα και απολαυστική αίσθηση fizz, προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία απόλαυσης χωρίς αλκοόλ και χωρίς ζάχαρη. Η άφιξή του σηματοδοτεί ακόμη ένα βήμα καινοτομίας για τη μάρκα Green, η οποία φέρνει πρώτη τη γεύση Paloma στην ελληνική αγορά των mocktails.

Με την προσθήκη της γεύσης Paloma Fizz, η σειρά Green Mocktails περιλαμβάνει πλέον έξι mock-τέλειες γεύσεις: Bitter Orange Spritz, Mojito, Paloma Fizz, Pink Grapefruit, Passion Fruit και Ρόδι Ginger Lime, προσφέροντας διαφορετικές επιλογές για κάθε στιγμή της ημέρας, πάντα χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες.

Η Στεφανία Τσάπαλα, Marketing Director της ΧΗΤΟΣ, δήλωσε σχετικά: «Με τη νέα καμπάνια των Green Mocktails θέλαμε να μιλήσουμε με έναν φρέσκο, άμεσο και ανατρεπτικό τρόπο σε μια γενιά που αναζητά περισσότερες επιλογές στην απόλαυση, χωρίς να περιλαμβάνει το αλκοόλ. Μέσα από μηνύματα όπως “MOCK THE K.O.K.” και “GAME OVER ΣΤΟ HANGOVER”, αναδεικνύουμε τον χαρακτήρα της σειράς και τη φιλοσοφία της Green γύρω από τη σύγχρονες και better-for-you επιλογές. Παράλληλα, με το νέο Green Mocktail Paloma Fizz εμπλουτίζουμε τη σειρά με μια γεύση εμπνευσμένη από μία από τις πιο δημοφιλείς cocktail προτάσεις παγκοσμίως, προσφέροντας ακόμη μία δροσερή και επίκαιρη επιλογή χωρίς αλκόολ και χωρίς θερμίδες.»

Τη δημιουργική επιμέλεια της καμπάνιας υπογράφει η Lama DDB, την παραγωγή η Math Studio και η Stefi, ενώ η υλοποίησή της αναπτύσσεται μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας που περιλαμβάνει outdoor, digital και ραδιοφωνικά μέσα, εξασφαλίζοντας δυναμική και πολυεπίπεδη παρουσία, σε κάθε σημείο επαφής με τον καταναλωτή.