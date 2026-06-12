Χρηματιστήριο: Εκτίναξη σε νέα πολυετή υψηλά για τον Γενικό Δείκτη

Ισχυρά κέρδη καταγράφει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να διασπά ανοδικά τα επίπεδα των 2.400 μονάδων. Κέρδη άνω του 3% για τον δείκτη των τραπεζών.

Upd. 13:17

Σε νέα πολυετή υψηλά «σκαρφαλώνει» την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να διαχέεται στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό.

Μετά το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο, έντονα ανοδικά κινούνται και οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες, με κέρδη περί του 2% σε Φρανκφούρτη και Παρίσι και περί του 1,2% στο Λονδίνο. Την ίδια στιγμή, οι τιμές του Brent υποχώρησαν κατακόρυφα, προς τα 86 δολάρια το βαρέλι.

Οι αγορές άλλαξαν κατεύθυνση από χθες, όταν ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ακύρωσε προγραμματισμένα πλήγματα κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι «τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί από όλες τις πλευρές». Αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, είπε ότι οι ΗΠΑ πέτυχαν «μια μεγάλη διευθέτηση του πολέμου με το Ιράν» και ότι η τελετή υπογραφής θα μπορούσε να γίνει «ίσως αυτό το Σαββατοκύριακο».

Η κίνηση αυτή σηματοδότησε απότομη στροφή, έπειτα από αρκετές ημέρες ολοένα πιο επιθετικής ρητορικής, συμπεριλαμβανομένων απειλών για κατάληψη του πετρελαϊκού τερματικού σταθμού Χάργκ του Ιράν. Οι αγορές θα παρακολουθούν βεβαίως στενά, από εδώ και πέρα, αν μπορεί πράγματι να επιτευχθεί επίσημη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν. Σε κάθε περίπτωση, οι γεωπολιτικές εξελίξεις παραμένουν βασικός παράγοντας μεταβλητότητας για τις αγορές βραχυπρόθεσμα.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται 1,86% στις 2.440,85 μονάδες, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών.

Μεγάλη άνοδο καταγράφει και ο δείκτης των τραπεζών, που ενισχύεται 3,50% στις 2.773,07 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τα υψηλότερα κέρδη σημειώνει η Τρ. Πειραιώς, με άλμα 4,24% στα 9,15 ευρώ. Ακολουθεί η Eurobank στο +4,09%, η Alpha Bank με άνοδο 3,29% στα 3,95 ευρώ, ενώ άνω του 2% ενισχύονται και οι ETE (+2,91%) και Optima (+2,34%) στα 15,02 ευρώ και 10,48 ευρώ αντίστοιχα. Ανοδικά σε ποσοστό 1,34% κινείται η Τρ. Κύπρου.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 2,8:1 με 85 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 30 σε αρνητικό και 35 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 124,2 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 9,68 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, ξεχωρίζουν τα κέρδη των ΔΑΑ (+2,65%), ElvalHalcor (+2,54%), Viohalco (+2,30%), Lamda Development (+2,26%), Aegean (+2,28%) και Τιτάν (+2,17%).

Με μικρότερη άνοδο ακολουθούν, μεταξύ άλλων, οι Aktor (+1,34%), Allwyn(+1,26%), Metlen (+1,25%) και Helleniq Energy (+1,18%).

Στον αντίποδα, με απώλειες διαπραγματεύονται οι Motor Oil και Coca-Cola HBC, υποχωρώντας 1,28% και 0,57% αντίστοιχα.