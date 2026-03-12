Απάντηση ΟΠΕΚΑ στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος για το νέο Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας

Τι αναφέρει σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Με αφορμή την ανακοίνωση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος για το Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας, ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), σύμφωνα Δελτίο Τύπου που εξέδωσε, διευκρινίζει τα εξής:

«Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος επιχειρεί να παρουσιάσει τις Περιφέρειες σαν να μην είχαν καμία ουσιαστική εμπλοκή στο προηγούμενο μοντέλο υλοποίησης του ΤΕΒΑ. Αυτό, όμως, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Το βασικό γεγονός είναι ένα: Ο πρώτος διαγωνισμός που δεν έλαβε έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο βασίστηκε στο πρότυπο τεύχος διακήρυξης που είχε προτείνει η ίδια η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, ύστερα από σχετική διαβούλευση με τον ΟΠΕΚΑ. Οι όροι αυτού του τεύχους κρίθηκαν ότι περιόριζαν τον ανταγωνισμό και γι' αυτό ο διαγωνισμός δεν προχώρησε. Αντιθέτως, το δεύτερο τεύχος διακήρυξης, το οποίο καταρτίστηκε αποκλειστικά από την αρμόδια Υπηρεσία, έλαβε θετική απόκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Άρα, οι Περιφέρειες δεν ήταν εκτός διαδικασίας, ούτε απλοί παρατηρητές. Συμμετείχαν στη διαβούλευση, κατέθεσαν προτάσεις και αυτές ενσωματώθηκαν στο αρχικό πρότυπο τεύχος, πάνω στο οποίο στηρίχθηκαν οι πρώτοι διαγωνισμοί.

Όταν το προηγούμενο μοντέλο αποδείχθηκε μη λειτουργικό, η Πολιτεία προχώρησε σε ανασχεδιασμό του προγράμματος, με νέο, ενιαίο σύστημα παροχής βοήθειας μέσω vouchers, ώστε η στήριξη να φτάνει πιο γρήγορα, πιο δίκαια και με ενιαίους κανόνες σε όλη τη χώρα.

Αυτό που χρειάζεται σήμερα δεν είναι μετάθεση ευθυνών. Είναι σοβαρότητα, αλήθεια και προσήλωση στον στόχο: Να στηριχθούν οι συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς στρεβλώσεις και χωρίς υπεκφυγές».