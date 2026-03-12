Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία: Πυρκαγιά από συντρίμμια drone στη περιφέρεια του Κρασνοντάρ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ρωσία: Πυρκαγιά από συντρίμμια drone στη περιφέρεια του Κρασνοντάρ
Ρωσικό πλήγμα την περασμένη νύκτα στοίχισε τη ζωή σε 15χρονη έφηβη στη βόρεια Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Ρωσικό πλήγμα την περασμένη νύκτα στοίχισε τη ζωή σε 15χρονη έφηβη στη βόρεια Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στη 01:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο χωριό Μένσκα, στην περιφέρεια της πόλης Τσερνίγκιφ. Η σύγκρουση που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή εισήλθε στα τέλη Φεβρουαρίου στον πέμπτο χρόνο.

«Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε δύο κτίρια κατοικιών. Δυστυχώς η εχθρική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε ένα κορίτσι 15 ετών, οι γονείς του οποίου τραυματίσθηκαν», ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές μέσω του Facebook, χωρίς να διευκρίνσουν αν επρόκειτο για πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους ή πυραύλου.

Στο μεταξύ, ρωσικές τοπικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα πως ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα προκάλεσε πυρκαγιά σε χώρο αποθήκευσης πετρελαίου στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπάρχουν τραυματίες από την επίθεση.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 80 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίσθηκαν και καταστράφηκαν στη διάρκεια της νύκτας πάνω από ρωσικές περιφέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φουλ επίθεση από Κυριάκο - Άνοδος θρίαμβος μισή μονάδα για ΠΑΣΟΚ - Ο βασιλιάς είναι γυμνός λέει ο Οδυσσέας

Καύσιμα: Θα πέσει η βενζίνη με το πλαφόν; Παραδείγματα για την τιμή στην αντλία

Οι δισεκατομμυριούχοι του ελληνικού αθλητισμού - Το προφίλ τους

tags:
Ουκρανία
Ρωσία
Πόλεμος
Drone
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider