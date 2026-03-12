Ρωσία: Πυρκαγιά από συντρίμμια drone στη περιφέρεια του Κρασνοντάρ

Ρωσικό πλήγμα την περασμένη νύκτα στοίχισε τη ζωή σε 15χρονη έφηβη στη βόρεια Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στη 01:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο χωριό Μένσκα, στην περιφέρεια της πόλης Τσερνίγκιφ. Η σύγκρουση που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή εισήλθε στα τέλη Φεβρουαρίου στον πέμπτο χρόνο.

«Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε δύο κτίρια κατοικιών. Δυστυχώς η εχθρική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε ένα κορίτσι 15 ετών, οι γονείς του οποίου τραυματίσθηκαν», ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές μέσω του Facebook, χωρίς να διευκρίνσουν αν επρόκειτο για πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους ή πυραύλου.

Στο μεταξύ, ρωσικές τοπικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα πως ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα προκάλεσε πυρκαγιά σε χώρο αποθήκευσης πετρελαίου στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπάρχουν τραυματίες από την επίθεση.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 80 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίσθηκαν και καταστράφηκαν στη διάρκεια της νύκτας πάνω από ρωσικές περιφέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ