Τραμπ: Η Κούβα θα καταρρεύσει σύντομα - Θέλουν πάρα πολύ μια συμφωνία

Περηφανευόμενος για τις στρατιωτικές επιτυχίες των ΗΠΑ κατά τη δεύτερη θητεία του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Κούβα «πρόκειται να πέσει πολύ σύντομα».

Τραμπ: Καμία συμφωνία με το Ιράν - Μόνο παράδοση άνευ όρων

«Παρεμπιπτόντως, άσχετα με αυτό, η Κούβα θα καταρρεύσει επίσης πολύ σύντομα. Θέλουν πάρα πολύ να κάνουν μια συμφωνία», είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CNN.

«Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, και έτσι θα βάλω τον Μάρκο (Ρούμπιο) να ασχοληθεί με αυτό και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτή τη στιγμή είμαστε πραγματικά επικεντρωμένοι σε αυτό το ζήτημα. Έχουμε άφθονο χρόνο, αλλά η Κούβα είναι έτοιμη -μετά από 50 χρόνια», πρόσθεσε.

«Το παρακολουθώ εδώ και 50 χρόνια, και τώρα έχει πέσει στα χέρια μου. Με δική μου υπαιτιότητα, αλλά όπως και να έχει, έπεσε τελικά στα χέρια μου. Και τα πηγαίνουμε πολύ καλά», συνέχισε.

Μια ημέρα νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε στον Λευκό Οίκο ότι είναι απλώς «θέμα χρόνου» μέχρι οι Κουβανοαμερικανοί να μπορέσουν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτό είναι το επόμενο ζήτημα στην ατζέντα της κυβέρνησής του μετά τον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν.

«Κάνει εξαιρετική δουλειά, και το επόμενο θέμα σου θα είναι η ειδική υπόθεση της Κούβας», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στον υπουργό Εξωτερικών του. «Περιμένει. Αλλά λέει: “Ας τελειώσουμε πρώτα αυτό εδώ.” Θα μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα ταυτόχρονα, αλλά τότε συμβαίνουν άσχημα πράγματα. Αν παρακολουθήσετε τις χώρες όλα αυτά τα χρόνια, όταν τα κάνεις όλα πολύ γρήγορα, συμβαίνουν άσχημα πράγματα. Δεν πρόκειται να αφήσουμε να συμβεί τίποτα κακό σε αυτή τη χώρα».