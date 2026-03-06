Γαλλία: 52 γαλλικά πλοία αποκλεισμένα στον Κόλπο

Ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό δήλωσε πως γύρω στα 50 γαλλικά πλοία βρίσκονται αποκλεισμένα στον Περσικό Κόλπο.

Γύρω στα 50 γαλλικά πλοία βρίσκονται αυτήν την περίοδο αποκλεισμένα στον Κόλπο και άλλα 8 στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Φιλίπ Ταμπαρό, καθώς το Παρίσι αναζητεί υποστήριξη για τη δημιουργία συνασπισμού χωρών για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

«Υπάρχουν γύρω στα 50 πλοία - 52 για την ακρίβεια- στον Περσικό Κόλπο και 8 στην Ερυθρά Θάλασσα, και είμαστε επίσης σε διαρκή επαφή με τα πληρώματα, καθώς σε μερικά απ' αυτά τα σκάφη επιβαίνουν Γάλλοι ναυτικοί», δήλωσε ο Ταμπαρό στο γαλλικό δίκτυο CNews/Europe 1.