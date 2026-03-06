Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

Γαλλία: 52 γαλλικά πλοία αποκλεισμένα στον Κόλπο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γαλλία: 52 γαλλικά πλοία αποκλεισμένα στον Κόλπο
Ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό δήλωσε πως γύρω στα 50 γαλλικά πλοία βρίσκονται αποκλεισμένα στον Περσικό Κόλπο.

Γύρω στα 50 γαλλικά πλοία βρίσκονται αυτήν την περίοδο αποκλεισμένα στον Κόλπο και άλλα 8 στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Φιλίπ Ταμπαρό, καθώς το Παρίσι αναζητεί υποστήριξη για τη δημιουργία συνασπισμού χωρών για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

«Υπάρχουν γύρω στα 50 πλοία - 52 για την ακρίβεια- στον Περσικό Κόλπο και 8 στην Ερυθρά Θάλασσα, και είμαστε επίσης σε διαρκή επαφή με τα πληρώματα, καθώς σε μερικά απ' αυτά τα σκάφη επιβαίνουν Γάλλοι ναυτικοί», δήλωσε ο Ταμπαρό στο γαλλικό δίκτυο CNews/Europe 1.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Οι παγίδες των αυτόματων φορολογικών δηλώσεων - Τι πρέπει να προσέξουν πάνω από 1,5 εκατ. φορολογούμενοι

Πολεμικό power game ανοιχτά της Κύπρου - Bel@harra vs Alvaro de Bazan F100 - Φλώρος-Βελόπουλος: Κρατάει χρόνια αυτή η διαμάχη

Η Alter Ego Media εξαγόρασε το 50,1% της More.gr

tags:
Ναυτιλία
Γαλλία
Ερυθρά Θάλασσα
Πλοία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider