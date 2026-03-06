Χρυσοχοΐδης: «Η Ελλάδα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια»

«Μια χώρα σαν την Ελλάδα που γειτνιάζει με τη φωτιά, πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα», επεσήμανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης για την ασφάλεια της χώρας, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ.

«Μια χώρα σαν την Ελλάδα που γειτνιάζει με τη φωτιά, πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα», «εμείς, χωρίς να πανικοβαλλόμαστε και χωρίς να πανικοβάλουμε τον κόσμο, οφείλουμε να διασφαλίσουμε στους Έλληνες πολίτες την ασφάλειά τους» τόνισε. Παράλληλα επισήμανε ότι «για την εσωτερική ασφάλεια και τα θέματα τρομοκρατίας, αυτό που χρειάζεται είναι η συνεχής επαγρύπνηση. Αυτό που "σκοτώνει" είναι η ρουτίνα και η χαλάρωση».

Αναφερόμενος στον κίνδυνο πιθανών τρομοκρατικών ενεργειών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, καθώς και σε άτομα που ενδέχεται να κατευθύνονται από το Ιράν, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι «υπάρχουν άτομα που είναι καταγεγραμμένα, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι αυτός ο κίνδυνος. Το ζήτημα είναι αν υπάρξουν εντολές για να δημιουργηθούν προβλήματα στην Ευρώπη». Τόνισε επίσης τη σημασία της προστασίας των συνόρων. «Υπάρχει η προστασία των συνόρων, το οποίο είναι το πρώτο και ουσιαστικό ζήτημα. Τα αεροδρόμια μας, οι επίγειοι σταθμοί, τα λιμάνια. Γενικά, όπου κινείται και μπαινοβγαίνει κόσμος».

Ο υπουργός αποκάλυψε ακόμη ότι στο παρελθόν υπήρξαν απόπειρες ενεργειών μικρής εμβέλειας στη χώρα, «κάποιοι, Έλληνες και αλλοδαποί, με εντολή κάποιων που προέρχονταν από το Ιράν, αποπειράθηκαν να κάνουν εδώ κάποιες ενέργειες μικρής εμβέλειας, με στόχο να δημιουργήσουν προβλήματα σε κάποιους στόχους ενδιαφέροντος άλλων χωρών» προσθέτοντας ότι «από την ώρα που φλέγεται όλη η περιοχή, προφανώς θα υπάρξει προσπάθεια να εξαχθεί αυτό μέσα από την τρομοκρατία» και σημείωσε: «Άρα, εμείς προστατεύουμε τα σύνορά μας, προσπαθούμε να ενισχύσουμε τη φύλαξη στόχων που είναι πολύ ευαίσθητοι και τρίτον, οι ομάδες και οι Υπηρεσίες προσπαθούν να αντλήσουν πληροφορίες, να συνεργάζονται με άλλες χώρες».

Σε ό,τι αφορά τις μεταναστευτικές ροές, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε: «Δεν έχουμε προβλήματα στον Έβρο. Δεν έχουμε μεταναστευτικές ροές. Έχουμε καλή συνεργασία με τους Τούρκους, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Ο Έβρος είναι κλειστός. Ο φράκτης προχωράει. Οι ροές είναι σχεδόν ελάχιστες ή μηδενικές». Την ίδια στιγμή επισήμανε ότι υπάρχει πίεση από άλλη κατεύθυνση, «έχουμε μαζικό πρόβλημα από την Κρήτη, έρχονται πολλοί αλλά είναι συγκεκριμένη η προέλευση, κυρίως Σουδανοί».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο εμφάνισης μεταναστευτικού κύματος από το Ιράν, ο υπουργός επισήμανε ότι «προφανώς αν υπάρξει ανθρωπιστική κρίση μπορεί να εμφανιστεί και τέτοιο πρόβλημα» ενώ υπενθύμισε την εμπειρία του από προηγούμενες κρίσεις, λέγοντας ότι «χειρίστηκα το 2020 τη Μόρια, όπου είχαμε 20.000 ανθρώπους μέσα στον δρόμο, μετά την καταστροφή του Κέντρου Φιλοξενίας».

Παράλληλα αναφέρθηκε και στα γεγονότα του Έβρου το 2020, τονίζοντας ότι «τον Φεβρουάριο του 2020, στον Έβρο βρήκα απέναντί μου 150.000 ανθρώπους να διεκδικούν να μπουν έτσι με το έτσι θέλω στη χώρα. Πήγα εκεί και είδα ένα πράγμα που όσο έμπειρος κι αν είσαι πραγματικά τρομάζεις. Αλλά τελικώς τα καταφέραμε κι εκεί».

Εξέφρασε, ωστόσο, την ελπίδα ότι δεν θα υπάρξει αντίστοιχη εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι «ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τέτοιο θέμα. Αν υπάρξει τέτοιο ζήτημα, προφανώς η πρώτη χώρα εισόδου που θα δοκιμαστεί από το πρόβλημα είναι η Τουρκία. Άρα, θα υπάρξουν δυνάμεις οι οποίες θα λάβουν αποφάσεις πολύ σημαντικές για τη διαχείριση του προβλήματος».

Τέλος, σημείωσε ότι προς το παρόν δεν διαφαίνεται τέτοιο ενδεχόμενο, εξηγώντας πως «προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Στο Ιράν ο πληθυσμός είναι αστικός, σε αντίθεση με το Αφγανιστάν που είναι φυλές, διασκορπισμένες στην ύπαιθρο. Στο Ιράν, όμως, το 80-85% του πληθυσμού είναι σε πόλεις, συγκροτημένος πληθυσμός. Άρα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει μεταναστευτικό ρεύμα -χωρίς να το αποκλείουμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ