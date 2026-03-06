Ειδήσεις | Διεθνή

Ζελένσκι: Η Ρωσία προετοιμάζει εαρινή επίθεση

Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι επισκέφθηκε τη γραμμή του μετώπου στην περιοχή του Ντονέτσκ, προσθέτοντας ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για την εαρινή της επίθεση στην περιοχή

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι επισκέφθηκε τη γραμμή του μετώπου στην περιοχή του Ντονέτσκ, προσθέτοντας ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για την εαρινή της επίθεση στην περιοχή.

«Σήμερα επισκεπτόμαστε την περιοχή του Ντονέτσκ, τη γη μας και τους πολεμιστές μας» δήλωσε ο Ζελέσνκι μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ανεβάζοντας ένα βίντεο με τον ίδιο από την πόλη Ντρουζκίβκα. «Είναι σημαντικό που οι θέσεις μας είναι ισχυρές. Το κακό πρέπει να σταματήσει. Αυτό ακριβώς κάνουν οι Ουκρανοί εδώ στο Ντονμπάς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

