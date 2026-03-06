Ειδήσεις | Διεθνή

ΕΕ: Μη αποδεκτές οι απειλές κατά κρατών-μελών μετά τις δηλώσεις Ζελένσκι για το δάνειο προς την Ουκρανία

«H απειλητική ρητορική κατά κρατών-μελών της EE δεν είναι αποδεκτή», τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλώντας σε αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουγγαρίας και Ουκρανίας, έπειτα από δήλωση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κληθείς να σχολιάσει πρόσφατη δήλωση του προέδρου Ζελένσκι κατά του Ούγγρου πρωθυπουργού, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος μπλοκάρει το ευρωπαϊκό δάνειο των 90 δισεκ. ευρώ προς την Ουκρανία, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Όλοφ Τζιλ εξέφρασε την αποδοκιμασία της Επιτροπής κατά κάθε «εμπρηστικής ρητορικής». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Είμαστε πολύ σαφείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτό το είδος γλώσσας δεν είναι αποδεκτό. Δεν πρέπει να υπάρχουν απειλές κατά των κρατών μελών της ΕΕ».

Ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε ότι η «εμπρηστική» ρητορική «δεν είναι ούτε χρήσιμη ούτε ευνοεί την επίτευξη των κοινών μας στόχων». Στόχος της ΕΕ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, παραμένει η άσκηση πίεσης στη Ρωσία για να τερματίσει τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, η προώθηση του δανείου 90 δισεκ. ευρώ προς το Κίεβο και η διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας των κρατών-μελών. Η Επιτροπή θα συνεχίσει, όπως είπε, να εργάζεται «ψύχραιμα και συνεκτικά» με όλες τις πλευρές ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με όλες τις πλευρές και εξετάζει επιλογές για την υποστήριξη της επανέναρξης του εφοδιασμού με πετρέλαιο, συμπεριλαμβανομένης πιθανής οικονομικής στήριξης.

Σημειώνεται ότι στις 5 Μαρτίου, ο πρόεδρος Ζελένσκι μιλώντας σε δημοσιογράφους φαίνεται να δήλωσε: «Ελπίζουμε ότι ένα άτομο στην ΕΕ δεν θα μπλοκάρει τα 90 δισεκατομμύρια ή την πρώτη δόση, διαφορετικά θα δώσουμε τη διεύθυνσή του στις Ένοπλες Δυνάμεις μας - ας τον καλέσουν να του μιλήσουν στη δική τους γλώσσα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

