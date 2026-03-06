EΕ: Ενίσχυση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων πολιτών από τη Μέση Ανατολή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι αυξάνεται η ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων πολιτών από τη Μέση Ανατολή, καθώς περισσότερα κράτη μέλη καταφεύγουν σε αυτόν.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της Επιτροπής, μέχρι στιγμής 17 κράτη μέλη έχουν ενεργοποιήσει τον μηχανισμό, ενισχύοντας τη συνεργασία για την επιστροφή πολιτών της ΕΕ στην Ευρώπη. Μέχρι χθες είχαν πραγματοποιηθεί 10 πτήσεις επαναπατρισμού, οι οποίες μετέφεραν πάνω από 1.000 επιβάτες με ασφάλεια στην Ευρώπη. Οι πτήσεις οργανώνονται σε συνεργασία με τις προξενικές αρχές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πολίτες άλλων κρατών μελών, ακόμη και αν η χώρα τους δεν έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό.

Η Επιτροπή συντονίζει την υλικοτεχνική υποστήριξη και μπορεί να συγχρηματοδοτήσει έως και το 75% του κόστους των πτήσεων όταν τουλάχιστον το 30% των θέσεων διατίθεται σε πολίτες άλλων χωρών της ΕΕ. Οι πτήσεις μπορεί να είναι εμπορικές, κυβερνητικές ή στρατιωτικές, ανάλογα με τις δυνατότητες των κρατών μελών. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός επιτρέπει στους Ευρωπαίους πολίτες να επιστρέφουν στην Ευρώπη ακόμη και με πτήσεις που οργανώνει άλλο κράτος μέλος, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης σε περιόδους κρίσης.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα δεν έχει ενεργοποιήσει μέχρι στιγμής τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ για τον επαναπατρισμό πολιτών της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ