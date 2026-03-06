Frames: Το σοκ στο φυσικό αέριο της Ευρώπης φέρνει τη Ρουμανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Υποδομή που μπορεί να αλλάξει την περιφερειακή αγορά ο Κάθετος Διάδρομος. Γιατί η αγορά φυσικού αερίου «από τη μία μέρα στην άλλη» έχει γίνει οικονομική ρουλέτα.

Η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου διανύει και πάλι μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας, ενώ η Ρουμανία βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή για την ενεργειακή της ασφάλεια. Οι πρόσφατες αυξήσεις στον κόμβο Title Transfer Facility (TTF) στο Άμστερνταμ, κατέδειξαν πόσο ευάλωτες παραμένουν οι οικονομίες της Ανατολικής Ευρώπης σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς,

Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, οι τιμές του TTF αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 70% και, σε μία και μόνο συνεδρίαση συναλλαγών, στις 2 Μαρτίου, η τιμή του φυσικού αερίου αυξήθηκε σχεδόν κατά 40%, φτάνοντας περίπου τα 44–46 ευρώ/MWh. Για την ευρωπαϊκή αγορά, ο TTF αποτελεί το απόλυτο σημείο αναφοράς: κάθε σημαντική μεταβολή εκεί μεταδίδεται γρήγορα σε ολόκληρη την ήπειρο.

Για τη Ρουμανία, ο αντίκτυπος είναι άμεσος. Παρότι διαθέτει σημαντική εγχώρια παραγωγή, η οικονομία της δεν είναι απομονωμένη από την ευρωπαϊκή αγορά. Κατά τις περιόδους αιχμής της κατανάλωσης – ιδιαίτερα τον χειμώνα – οι αναγκαίες εισαγωγές πραγματοποιούνται ακριβώς σε αυτές τις υψηλές τιμές που υπαγορεύει ο ολλανδικός κόμβος.

«Αυτή η άνοδος ασκεί τεράστια πίεση στους προμηθευτές ενέργειας και, αναπόφευκτα, στην οικονομία. Η ρουμανική αγορά, αν και επωφελείται από πολύτιμη εγχώρια παραγωγή, δεν είναι πλήρως θωρακισμένη απέναντι σε αυτά τα εξωτερικά σοκ», αναφέρει η ανάλυση της Frames.

Απελευθέρωση της αγοράς: Προστασία για τον πληθυσμό - Πίεση για την οικονομία

Το πλαίσιο γίνεται ακόμη πιο ευαίσθητο, καθώς από την 1η Απριλίου η αγορά φυσικού αερίου εισέρχεται σε ένα νέο στάδιο απελευθέρωσης για το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Σήμερα, η Ρουμανία λειτουργεί ουσιαστικά με δύο παράλληλες αγορές. Για τον πληθυσμό, το κράτος διατηρεί μηχανισμούς προστασίας και ανώτατων ορίων τιμών, ώστε να αποφευχθεί μια κοινωνική κρίση. Για τις επιχειρήσεις, όμως, η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρότερη: εκτίθενται άμεσα στις διακυμάνσεις της χρηματιστηριακής αγοράς.

Εργοστάσια, παραγωγοί τροφίμων ή εταιρείες ενεργοβόρων κλάδων αγοράζουν φυσικό αέριο σε τιμές άμεσα συνδεδεμένες με τα ευρωπαϊκά σημεία αναφοράς. Όταν αυτές αυξάνονται απότομα, το κόστος παραγωγής εκτοξεύεται.

«Ο οικονομικός αντίκτυπος είναι αναπόφευκτος: οι αυξήσεις μετακυλίονται στις τιμές των τελικών προϊόντων, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Ταυτόχρονα, το κράτος δεν μπορεί να στηρίζει επ’ αόριστον τα σχήματα αποζημιώσεων, ιδίως σε μια χρονιά όπου βασικός στόχος είναι η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος», δηλώνει ο Adrian Negrescu, διευθυντής της Frames.

Γιατί η αγορά φυσικού αερίου «από τη μία μέρα στην άλλη» έχει γίνει οικονομική ρουλέτα

Για τη ρουμανική βιομηχανία, η μεταβλητότητα της αγοράς spot έχει καταστεί σχεδόν αδύνατο να διαχειριστεί.

Χημικές βιομηχανίες, παραγωγοί δομικών υλικών ή η μεταλλουργική βιομηχανία χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο όχι μόνο ως πηγή ενέργειας, αλλά και ως βασική πρώτη ύλη. Υπό αυτές τις συνθήκες, η αγορά φυσικού αερίου στην ημερήσια αγορά ισοδυναμεί με οικονομική ρουλέτα.

Ένα εργοστάσιο δεν μπορεί να προγραμματίσει τον προϋπολογισμό του, τις επενδύσεις ή τις τιμές των προϊόντων του, εάν δεν γνωρίζει πόσο θα κοστίζει η ενέργεια σε λίγους μήνες.

Γι’ αυτόν τον λόγο, οι ειδικοί στον τομέα της ενέργειας θεωρούν ότι η ρεαλιστική λύση είναι η μετάβαση σε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα συμβόλαια, διάρκειας από τρία έως δέκα έτη, τα οποία προσφέρουν προβλεψιμότητα.

«Αυτά τα συμβόλαια χρησιμοποιούν συνήθως υβριδικούς τύπους τιμολόγησης: ένα μέρος των ποσοτήτων εξασφαλίζεται σε σταθερή τιμή, διαπραγματευμένη απευθείας με τους παραγωγούς, ενώ το υπόλοιπο μπορεί να συνδέεται με τοπικούς δείκτες, όπως οι τιμές στο Ρουμανικό Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων», αναφέρουν οι ειδικοί της Frames.

Ο Κάθετος Διάδρομος: Η υποδομή που μπορεί να αλλάξει την περιφερειακή αγορά

Για να καταστούν εφικτά αυτά τα σταθερά συμβόλαια, η Ρουμανία χρειάζεται πραγματική πρόσβαση σε διαφοροποιημένες πηγές φυσικού αερίου. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου καθίσταται καθοριστικό.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Frames, ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί ένα δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου που συνδέει τους τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ελλάδα με τις αγορές της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Ουγγαρίας.

Μέσω αυτής της υποδομής, φυσικό αέριο που εισάγεται σε υγροποιημένη μορφή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ ή την περιοχή της Κασπίας Θάλασσας θα μπορούσε να φτάσει απευθείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, χωρίς εξάρτηση από παραδοσιακές οδεύσεις.

Το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι μεθάνιο που έχει ψυχθεί, μια διαδικασία που το μετατρέπει σε υγρό με πολύ μικρότερο όγκο. Σε αυτή τη μορφή, μπορεί να μεταφερθεί σε πολύ μεγάλες αποστάσεις με ειδικά πλοία και στη συνέχεια να επαναεριοποιηθεί σε λιμενικούς σταθμούς και να εισαχθεί στα δίκτυα αγωγών.

Για τη Ρουμανία, το όφελος θα ήταν διπλό: πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου και μεγαλύτερος ανταγωνισμός μεταξύ των προμηθευτών, που θα σταθεροποιούσε τις τιμές.

Η πρωτοβουλία του Κάθετου Διαδρόμου υποστηρίζεται από τους διαχειριστές μεταφοράς φυσικού αερίου της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, καθώς και από τις ενεργειακές αρχές αυτών των κρατών. Το έργο συζητείται εδώ και αρκετά χρόνια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ενταχθεί στη στρατηγική διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

«Η Ρουμανία έχει στρατηγική θέση σε αυτό το σύστημα. Μέσω του εκτεταμένου δικτύου αγωγών και των μεγάλων υπόγειων αποθηκευτικών της δυνατοτήτων, η χώρα μπορεί να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο διέλευσης και διανομής, μεταφέροντας φυσικό αέριο περαιτέρω προς την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη», δηλώνει ο Adrian Negrescu, διευθυντής της Frames.

Ο στρατηγικός ρόλος της Ρουμανίας στον νέο ενεργειακό χάρτη

Η γεωγραφική θέση και οι υφιστάμενες υποδομές προσφέρουν στη Ρουμανία τη δυνατότητα να μετατραπεί σε περιφερειακό κόμβο διανομής φυσικού αερίου.

Το δίκτυο μεταφοράς, οι μεγάλες αποθηκευτικές δυνατότητες και η εγχώρια παραγωγή δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε το φυσικό αέριο που εισάγεται μέσω του Κάθετου Διαδρόμου να αναδιανέμεται σε ολόκληρη την περιοχή.

Επιπλέον, η ανάπτυξη των κοιτασμάτων της Μαύρης Θάλασσας θα μπορούσε να μετατρέψει τη Ρουμανία σε σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο συνδυασμός του φυσικού αερίου της Μαύρης Θάλασσας με το υγροποιημένο φυσικό αέριο που εισάγεται μέσω της Ελλάδας θα μπορούσε να δημιουργήσει μια πολύ πιο σταθερή και ανταγωνιστική περιφερειακή αγορά, μειώνοντας την εξάρτηση από περιορισμένες πηγές και τη μεταβλητότητα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Η ενεργειακή ασφάλεια δεν μπορεί πλέον να εξαρτάται από τη χρηματιστηριακή μεταβλητότητα

Οι θεαματικές αυξήσεις τιμών στο Άμστερνταμ δείχνουν ξεκάθαρα ότι η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη σε γεωπολιτικά γεγονότα και διαταραχές στον εφοδιασμό.

«Για τη Ρουμανία, το μάθημα είναι απλό: η εξάρτηση από τις καθημερινές διακυμάνσεις της αγοράς δεν μπορεί να αποτελεί ενεργειακή στρατηγική», υπογραμμίζει ο Negrescu.

Η εξασφάλιση ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω μακροπρόθεσμων συμβολαίων, η διαφοροποίηση των πηγών και η σύνδεση με τις παγκόσμιες ροές μέσω του Κάθετου Διαδρόμου αποτελούν, αυτή τη στιγμή, τη πιο ρεαλιστική λύση για τη σταθεροποίηση της αγοράς και τη διασφάλιση δίκαιων τιμών φυσικού αερίου για την οικονομία.

Χωρίς αυτή την υποδομή, η Ρουμανία κινδυνεύει να παραμείνει όμηρος μιας ασταθούς περιφερειακής αγοράς, όπου κάθε διεθνής κρίση μετατρέπεται άμεσα σε ένα νέο εγχώριο οικονομικό σοκ.