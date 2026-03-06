Κρις Ράιτ: Το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύει τα πλοία τα Στενά του Χορμούζ «όταν θα είναι λογικό»

Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα συνοδεύει τα εμπορικά πλοία στην διέλευσή τους από το Στενό του Χορμούζ «όταν θα είναι λογικό», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ μία εβδομάδα μετά την έναρξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή.

«Οταν θα είναι λογικό, θα συνοδεύουμε τα πλοία διαμέσου του στενού και θα διασφαλίσουμε την επανάληψη της ροής της ενέργειας», δήλωσε ο αμερικανός υπουργός στο Fox News την ώρα που η κυκλοφορία των τάνκερ μέσω του Στενού του Χορμούζ έχει μειωθεί κατά 90% σε διάστημα μίας εβδομάδας, σύμφωνα με την Kpler.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη με μήνυμά του στο Truth Social ότι το αμερικανικό ναυτικό θα μπορούσε «μόλις γίνει δυνατόν» να συνοδεύει τα πλοία κατά την διέλευσή τους από το στρατηγικό πέρασμα «αν παραστεί ανάγκη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ