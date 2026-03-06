Καλαφάτης: «Η καινοτομία είναι η κινητήριος δύναμη του νέου παραγωγικού μας μοντέλου»

«Στην Ελλάδα συχνά αντιμετωπίζαμε την καινοτομία ως μια θεωρητική ή αυστηρά ακαδημαϊκή έννοια», δήλωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης στο 5ο Deloitte Scale Up Event 2026.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας σήμερα στο 5ο Deloitte Scale Up Event 2026 στην Αράχωβα, σημείο συνάντησης και δικτύωσης για ιδρυτές, funds και ηγέτες οικοσυστημάτων, δήλωσε:

«Στην Ελλάδα συχνά αντιμετωπίζαμε την καινοτομία ως μια θεωρητική ή αυστηρά ακαδημαϊκή έννοια. Για την κυβέρνηση τα πράγματα είναι ξεκάθαρα: Η καινοτομία για εμάς δεν είναι μια "ψηφιακή βιτρίνα". Είναι η κινητήριος δύναμη του νέου παραγωγικού μας μοντέλου. Η δομική αλλαγή που υλοποιούμε είναι η μετάβαση από μια οικονομία χαμηλής προστιθέμενης αξίας, σε μια οικονομία της γνώσης. Μιλάμε πλέον τη γλώσσα της διεθνούς ανταγωνιστικότητας».

Συμμετέχοντας στη θεματική ενότητα «Από την έρευνα στην κλιμάκωση: Επανεξετάζοντας την εθνική πολιτική καινοτομίας» ο κ. Καλαφάτης επισήμανε ότι «στην πράξη, με τις φιλοεπενδυτικές μεταρρυθμιστικές πολιτικές της κυβέρνησης και του Υπουργείου Ανάπτυξης, το κράτος παύει να είναι παρατηρητής και γίνεται στρατηγικός εταίρος της επιχείρησης».

Αναφέρθηκε, επίσης, στα φορολογικά κίνητρα και τις υπερεκπτώσεις δαπανών R&D, στις υποδομές ισχύος όπως είναι ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος», το Pharos AI και ο νέος υπερυπολογιστής στη Δυτική Μακεδονία καθώς και στις διεθνείς συνεργασίες της χώρας με την OpenAI, τη Mistral AI και τη Google.

Σχετικά με τη δημιουργία ενός αυτόνομου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, που έχει ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, ο υφυπουργός τόνισε: «Η ίδρυσή του είναι η στρατηγική μας απάντηση στον κατακερματισμό του χώρου της έρευνας και τη διαμόρφωση μιας ενιαίας και αποτελεσματικής εθνικής στρατηγικής, την απόκτηση ευελιξίας όσον αφορά στη χρηματοδότηση και την αντιμετώπιση γραφειοκρατικών εμποδίων και την καλύτερη διασύνδεση του επιστημονικού χώρου με την κοινωνία και την οικονομία».

Μιλώντας για το οικοσύστημα καινοτομίας της Θεσσαλονίκης, η οποία «αλλάζει κάθε μέρα και εξελίσσεται σε μαγνήτη διεθνών επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες» ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε στον ρόλο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων, των φορέων και των startups αλλά και σε επενδύσεις σημαντικών τεχνολογικών εταιρειών διεθνούς εμβέλειας. Όπως υπογράμμισε: «Η Θεσσαλονίκη δεν περιμένει πλέον το μέλλον, το συνδιαμορφώνει. Για εμάς, η καινοτομία είναι το πιο ισχυρό εργαλείο για την περιφερειακή ανάπτυξη» τόνισε ο υφυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ